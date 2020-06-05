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05 июня, 2020
 
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Умерший актер фильмов "Не может быть", "Гараж", "Спортлото-82" Кокшенов боролся с онкологическим заболеванием – СМИ

По сообщению издания "Дни", советский и российский актер Михаил Кокшенов в последнее время никого не узнавал.

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Кокшенову было 83 года
Кокшенову было 83 года
Скриншот: TV Center / YouTube

83-летний советский и российский актер Михаил Кокшенов, скончавшийся 5 июня, боролся с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает издание "Дни".

Несколько лет назад Кокшенов перенес инсульт, но восстановиться ему так и не удалось. Он практически перестал появляться на публике и давать интервью. Кокшенов был частично парализован, никого не узнавал и не разговаривал.

Близкие актера не давали комментариев о его состоянии.

Смерть актера наступила в одном и реабилитационных центров Москвы.

Наиболее известные роли Кокшенова – в фильмах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Спортлото-82", "Гараж".

Теги: Россия, смерть, актер, онкология, Михаил Кокшенов, инсульт
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