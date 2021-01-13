"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери

Российский актер Алексей Панин спустя девять дней после смерти матери Татьяны Власовой разместил в сети совместные с ней снимки из семейного архива.

Панин: Сегодня девять дней, как умерла моя мама Фото: actor_ap / Instagram

Российский актер Алексей Панин 13 января на своей странице в Instagram опубликовал посмертное обращение к матери Татьяне Власовой, которая скончалась в начале 2021 года.

Послание он сопроводил архивным снимком.

"Сегодня девять дней, как умерла моя мама. На этой фотографии, которую сделали 13 лет назад, [дочь] Нюся, мама и я. Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас, у нее никого не было. Спасибо! Я тебя люблю! Прости меня", – написал он.

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В Instagram Stories он поделился еще одним совместным снимком с матерью из архива.

Фото: actor_ap / Instagram

Панин наиболее известен по фильмам "Звезда", "Жмурки" и сериалу "Солдаты".

В последнее время Панин жил в Испании, в маленьком городке Торревьеха провинции Аликанте с дочерью Анной. До пандемии мать Панина часто навещала его и внучку.

О ее смерти стало известно 10 января. Отец Панина, инженер в научно-исследовательском институте, скончался, когда актеру было 20 лет.