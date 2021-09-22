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22 сентября, 2021
 
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Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото

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За первый час проведения творческого вечера "Крила маю" организаторы собрали 62 тыс. грн
За первый час проведения творческого вечера "Крила маю" организаторы собрали 62 тыс. грн
Фото предоставлено командой проекта "Крила маю"

16 сентября на Софийской площади состоялся благотворительный вечер поэзии "Крила маю". Об этом изданию "ГОРДОН" рассказали его организаторы.

Мероприятие прошло в формате литературных чтений.

Участниками вечера поэзии стали: 

  • украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский;

Фото предоставлено командой проекта "Крила маю"

Фото предоставлено командой проекта "Крила маю"

  • телеведущая Дарья Трегубова;


Фото предоставлено командой проекта "Крила маю"

Фото предоставлено командой проекта "Крила маю"

  • украинский журналист и основатель интернет-издания "ГОРДОН"  Дмитрий Гордон;

Фото предоставлено командой проекта "Крила маю"

Фото предоставлено командой проекта "Крила маю"

  • украинский писатель и блогер Гарик Корогодский;
Фото предоставлено командой проекта "Крила маю"
Фото предоставлено командой проекта "Крила маю"

  • украинская певица Наталья Могилевская и другие украинские знаменитости.
Фото предоставлено командой проекта "Крила маю"
Фото предоставлено командой проекта "Крила маю"

Организаторы сообщили, что за первый час проведения творческого вечера на счет Благотворительного фонда «Душа» поступили 62 тыс. грн. Деньги будут направлены на создание специальной образовательной стипендии.

Мероприятие проходило по инициативе украинских предпринимателей Олега Рыжова и Кирилла Воронина.

Теги: Дмитрий Гордон, Юрий Рыбчинский, поэзия, биеннале, стихи, Наталья Могилевская
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