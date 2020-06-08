Клуб читателей
ГОРДОН
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рыбчинский: Творчество мне дает то удовольствие, которое не дают ни вино, ни друзья, ни любимые женщины

Процесс создания стихов часто является откровением и неожиданностью, об этом украинский поэт Юрий Рыбчинский рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

 
|
Рыбчинский: Творчество дарит чувство счастья, особенно когда стихотворение становится песней
Рыбчинский: Творчество дарит чувство счастья, особенно когда стихотворение становится песней
Фото: ribchinskiy.com

Творчество – то, что не поддается анализу: появляется первая строчка, из которой потом рождается все стихотворение, признался в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону народный артист Украины, поэт Юрий Рыбчинский.

"Зачастую, написав первую строчку, я не знаю, что будет дальше. Уже в самом процессе как будто что-то тебя начинает вести – и неожиданные результаты. И в этом состоит один из самых больших кайфов творчества. Точно так же, как занимаешься любовью с любимой женщиной: ты же не знаешь, забеременеет она или нет, а если забеременеет, мальчик родится или девочка, будут у этого мальчика или девочки голубые глаза или нет", – сказал он.

Магия слова, по словам поэта, оживает под ручкой и начинает жить своей жизнью.

"Ведет – и ты пишешь что-то, что для тебя самого зачастую является откровением и неожиданностью. В этом счастье, радость: что ты час назад сел за чистый лист бумаги и вообще не знал, что произойдет", – подчеркнул Рыбчинский.

Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м. Читайте полную версию интервью

Творчество дарит поэту чувство счастья, особенно когда стихотворение становится песней.

"Творчество мне дает ту радость, то удовольствие, которое не дают ни вино, ни друзья, ни любимые женщины, ни самые интересные книги, которые я читаю. То есть все это – удовольствие, но то удовольствие, которое я получаю от того, что что-то сочиняю, – двойное даже", – рассказал поэт.

Юрий Рыбчинский – советский и украинский поэт, народный артист Украины, 15 раз становился лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Юрий Рыбчинский, стихи, песня, творчество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию
"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию
"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями
"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями
Свадьба отца, видео со страницы экс-возлюбленного Кличко. Панеттьери завела страницу в Instagram
Свадьба отца, видео со страницы экс-возлюбленного Кличко. Панеттьери завела страницу в Instagram
Шестилетняя блогер Радзинская получила "Бриллиантовую кнопку" от YouTube
Шестилетняя блогер Радзинская получила "Бриллиантовую кнопку" от YouTube
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS