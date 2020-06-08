Рыбчинский: Творчество мне дает то удовольствие, которое не дают ни вино, ни друзья, ни любимые женщины

Творчество – то, что не поддается анализу: появляется первая строчка, из которой потом рождается все стихотворение, признался в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону народный артист Украины, поэт Юрий Рыбчинский.

"Зачастую, написав первую строчку, я не знаю, что будет дальше. Уже в самом процессе как будто что-то тебя начинает вести – и неожиданные результаты. И в этом состоит один из самых больших кайфов творчества. Точно так же, как занимаешься любовью с любимой женщиной: ты же не знаешь, забеременеет она или нет, а если забеременеет, мальчик родится или девочка, будут у этого мальчика или девочки голубые глаза или нет", – сказал он.

Магия слова, по словам поэта, оживает под ручкой и начинает жить своей жизнью.

"Ведет – и ты пишешь что-то, что для тебя самого зачастую является откровением и неожиданностью. В этом счастье, радость: что ты час назад сел за чистый лист бумаги и вообще не знал, что произойдет", – подчеркнул Рыбчинский.

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Творчество дарит поэту чувство счастья, особенно когда стихотворение становится песней.

"Творчество мне дает ту радость, то удовольствие, которое не дают ни вино, ни друзья, ни любимые женщины, ни самые интересные книги, которые я читаю. То есть все это – удовольствие, но то удовольствие, которое я получаю от того, что что-то сочиняю, – двойное даже", – рассказал поэт.

Юрий Рыбчинский – советский и украинский поэт, народный артист Украины, 15 раз становился лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года".

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