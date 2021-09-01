Рыбчинский: До "Национальной легенды" все остальные премии и звания были калькой с советских

"Знаете, это друг должен быть старым, а все остальное в молодом государстве должно быть новое, молодое, прогрессивное: экономика, бизнес, культура, политики, награды... Поэтому эта премия не может не радовать, ведь она является чем-то новым, а не просто калькой с советских наград, которые были раньше", – подчеркнул Рыбчинский.

По его словам, украинскими легендами он считает писательницу Лину Костенко, легкоатлета Сергея Бубку, композитора Игоря Поклада. Из умерших, по его мнению, это футболист, бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский и ученый Борис Патон.

Рыбчинский отметил, что не запомнил, что именно сказал ему Зеленский во время награждения.

"Как ни странно, я точно не помню. Конечно, поблагодарил за творчество. Но я помню, что сам сказал президенту: "Спасибо за каждую минуту, которую вы отдаете Украине и ее народу", – резюмировал Рыбчинский.