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Рыбчинский: До "Национальной легенды" все остальные премии и звания были калькой с советских

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Награду Рыбчинскому (слева) вручил президент Зеленский
Награду Рыбчинскому (слева) вручил президент Зеленский
Фото: president.gov.ua

Основанная президентом Украины Владимиром Зеленским награда "Национальная легенда Украины" отличается от всех остальных премий. Об этом в комментарии изданию "Український дощ" сказал поэт и автор песен, лауреат "Национальной легенды" Юрий Рыбчинский.

"Знаете, это друг должен быть старым, а все остальное в молодом государстве должно быть новое, молодое, прогрессивное: экономика, бизнес, культура, политики, награды... Поэтому эта премия не может не радовать, ведь она является чем-то новым, а не просто калькой с советских наград, которые были раньше", – подчеркнул Рыбчинский.

По его словам, украинскими легендами он считает писательницу Лину Костенко, легкоатлета Сергея Бубку, композитора Игоря Поклада. Из умерших, по его мнению, это футболист, бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский и ученый Борис Патон.

Рыбчинский отметил, что не запомнил, что именно сказал ему Зеленский во время награждения.

"Как ни странно, я точно не помню. Конечно, поблагодарил за творчество. Но я помню, что сам сказал президенту: "Спасибо за каждую минуту, которую вы отдаете Украине и ее народу", – резюмировал Рыбчинский.

Контекст:

Юрий Рыбчинский родился 22 мая 1945 года в Киеве. Окончил филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. С начала 1960-х его стихи начали печататься в периодических изданиях, чуть позже молодой поэт стал писать тексты песен.

Его песни исполняют София Ротару, Тамара Гвердцители, Валерий Леонтьев, Александр Малинин, Лолита Милявская и другие. Рыбчинский написал такие популярные песни, как "Виват, король!", "Ой, летіли дикі гуси", "Тече вода", "Чарівна скрипка", "Юний орел" и другие.

14 июля 2021 года Зеленский основал награду "Национальная легенда Украины". Как уточнил глава государства, премия будет вручаться людям, "которых в Украине знают все и благодаря которым все знают об Украине".

Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, личные заслуги в укреплении ее государственности, защите родины и служении украинскому народу, а также за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность. Награду могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

22 августа, помимо Рыбчинского, лауреатами премии стали художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару, а также композитор Мирослав Скорик, который был награжден посмертно – награду из рук президента получила жена композитора.

Теги: Украина, Юрий Рыбчинский, премия, Владимир Зеленский, награда, Национальная легенда Украины
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