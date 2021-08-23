Зеленские, Ротару, Рыбчинский. Как прошла церемония вручения премии "Национальная легенда Украины". Фото

"Президент Владимир Зеленский впервые вручил награду "Национальная легенда Украины" выдающимся личностям. В церемонии, которая состоялась в Мариинском дворце, также приняла участие первая леди Елена Зеленская", – говорится в описании.

В 2021 году лауреатами премии стали: поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару, а также композитор Мирослав Скорик, который был награжден посмертно – награду из рук президента получила жена композитора.

Зеленский вручает награду украинскому поэту Юрию Рыбчинскому.

Владимир и Елена Зеленские награждают футболиста Олега Блохина.

Зеленский награждает хореографа Мирослава Вантуха.

Награду от Зеленского получил художник Иван Марчук.

Зеленский награждает балерину Елену Потапову.

Певица София Ротару также стала лауреатом премии.

Композитор Мирослав Скорик был награжден посмертно. Зеленский вручил награду его жене Адриане.

Так выглядит наградный знак.

Контекст:

14 июля Зеленский основал награду "Национальная легенда Украины". Как уточнил глава государства, премия будет вручаться людям, "которых в Украине знают все и благодаря которым все знают об Украине".

Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, личные заслуги в укреплении ее государственности, защите родины и служении украинскому народу, а также за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность. Награду могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства.