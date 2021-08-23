"Сегодня были на невероятном красивом событии. Вместе". Министр Федоров с женой посетил церемонию награждения "Национальная легенда Украины"

"Сегодня были на невероятном красивом событии. Вместе. На black tie", – подписал он публикацию.

"Невероятно красивое и вдохновляющее мероприятие в Мариинском. С красивым мужем и гордостью за талантливых легенд Украины", – поделилась снимками и впечатлениями жена министра.

Контекст:

14 июля Зеленский основал награду "Национальная легенда Украины". Как уточнил глава государства, премия будет вручаться людям, "которых в Украине знают все и благодаря которым все знают об Украине".

Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, личные заслуги в укреплении ее государственности, защите родины и служении украинскому народу, а также за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность. Награду могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

В 2021 году лауреатами премии стали: поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару, а также композитор Мирослав Скорик, который был награжден посмертно – награду из рук президента получила жена композитора.