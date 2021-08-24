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24 августа, 2021
 
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"Волшебная диснеевская принцесса". Тина Кароль крупным планом показала наряд с праздничного концерта "Национальная легенда Украины"

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Тина Кароль вблизи продемонстрировала свой образ
Тина Кароль вблизи продемонстрировала свой образ
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 23 августа разместила в Instagram фото в белом платье, в котором появилась на сцене концерта в рамках церемонии вручения премии "Национальная легенда Украины", основанной президентом Владимиром Зеленским.

Певица выбрала белое вечернее платье ливанского бренда Azzi and Osta.

"Волшебная диснеевская принцесса", – прокомментировала подписчица anna.petukh.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Теги: платье, Тина Кароль, певица, церемония, Национальная легенда Украины
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