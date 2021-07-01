"Какой цветник у Дмитрия! Девчонки просто прелесть!". Гордон посетил зоопарк с женой и дочерьми

Снимки были сделаны во время семейного похода в зоопарк.
"Зоопарк остался доволен", – написала Бацман.
Она выбрала для прогулки мини-платье тонов весенней зелени, синего и желтого и соломенную шляпу, Гордон – синюю рубашку с ярким принтом и белые брюки. Дочери пары надели розовые платья и шляпки.
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"Это же надо, какой цветник у Дмитрия! Девчонки просто прелесть!" – заявила подписчица zaidovairina.
У Дмитрия Гордона и Алеси Бацман три дочери: Санта (2012), Алиса (2016) и Лиана (2019).
От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).