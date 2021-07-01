"Какой цветник у Дмитрия! Девчонки просто прелесть!". Гордон посетил зоопарк с женой и дочерьми

У Дмитрия Гордона и Алеси Бацман три дочери Фото: alesiabatsman / Instagram

Снимки были сделаны во время семейного похода в зоопарк.

"Зоопарк остался доволен", – написала Бацман.

Она выбрала для прогулки мини-платье тонов весенней зелени, синего и желтого и соломенную шляпу, Гордон – синюю рубашку с ярким принтом и белые брюки. Дочери пары надели розовые платья и шляпки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alesia Batsman (@alesiabatsman)

"Это же надо, какой цветник у Дмитрия! Девчонки просто прелесть!" – заявила подписчица zaidovairina.