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ПОЛИТИКА

"Вы понимаете, что я – президент Украины?" "А вы понимаете, что я – Ринат Ахметов?" Журналисты назвали возможную причину конфликта между Зеленским и Ахметовым

Ахметов возглавляет рейтинг 100 богатейших людей Украины по версии журнала "Forbes Украина"
Ахметов возглавляет рейтинг 100 богатейших людей Украины по версии журнала "Forbes Украина"
Фото: EPA

Главной причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым могли стать попытки влиять на депутатов и развалить монобольшинство "Слуги народа" в парламенте. Об этом написала "Украинская правда" 29 ноября.

Источники журналистов в Верховной Раде рассказали, что между Зеленским и Ахметовым перед голосованием по законопроекту об олигархах состоялся диалог. 

"Вы понимаете, что я – президент Украины?" – возмущался Зеленский, требуя не давить на его депутатов. "А вы понимаете, что я – Ринат Ахметов?" – якобы ответил донецкий бизнесмен. Так в ходе принятия закона к совершенно очевидному политическому конфликту добавилось еще и личное противостояние главы государства и бизнесмена, который на этом государстве сколотил свое состояние", – отметили в публикации.

"Украинская правда" обратила внимание на то, что во время пресс-марафона Зеленский подчеркнул, что не допустит влияния бизнесменов на политику.

"Я борюсь с тем, что кто-то владеет 20% ВВП страны… Я говорю: "Да владейте хоть 30%, но оставьте в покое депутатов, вы не должны оказывать давление на политику", – сказал глава государства.

Ахметов возглавляет рейтинг 100 богатейших людей Украины по версии журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Издание оценило его состояние в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии "Forbes Украина" и $3 млрд – по версии мирового Forbes). 

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.

Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

Теги: Ринат Ахметов, Украина, Владимир Зеленский, законопроект, олигархи, конфликт, Украинская правда
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