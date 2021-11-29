"Вы понимаете, что я – президент Украины?" "А вы понимаете, что я – Ринат Ахметов?" Журналисты назвали возможную причину конфликта между Зеленским и Ахметовым

Источники журналистов в Верховной Раде рассказали, что между Зеленским и Ахметовым перед голосованием по законопроекту об олигархах состоялся диалог.
"Вы понимаете, что я – президент Украины?" – возмущался Зеленский, требуя не давить на его депутатов. "А вы понимаете, что я – Ринат Ахметов?" – якобы ответил донецкий бизнесмен. Так в ходе принятия закона к совершенно очевидному политическому конфликту добавилось еще и личное противостояние главы государства и бизнесмена, который на этом государстве сколотил свое состояние", – отметили в публикации.
"Украинская правда" обратила внимание на то, что во время пресс-марафона Зеленский подчеркнул, что не допустит влияния бизнесменов на политику.
"Я борюсь с тем, что кто-то владеет 20% ВВП страны… Я говорю: "Да владейте хоть 30%, но оставьте в покое депутатов, вы не должны оказывать давление на политику", – сказал глава государства.
Ахметов возглавляет рейтинг 100 богатейших людей Украины по версии журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Издание оценило его состояние в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии "Forbes Украина" и $3 млрд – по версии мирового Forbes).
Верховная Рада 23 сентября приняла закон Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.
В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.
Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.
Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.