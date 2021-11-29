"Вы понимаете, что я – президент Украины?" "А вы понимаете, что я – Ринат Ахметов?" Журналисты назвали возможную причину конфликта между Зеленским и Ахметовым

Источники журналистов в Верховной Раде рассказали, что между Зеленским и Ахметовым перед голосованием по законопроекту об олигархах состоялся диалог.

"Вы понимаете, что я – президент Украины?" – возмущался Зеленский, требуя не давить на его депутатов. "А вы понимаете, что я – Ринат Ахметов?" – якобы ответил донецкий бизнесмен. Так в ходе принятия закона к совершенно очевидному политическому конфликту добавилось еще и личное противостояние главы государства и бизнесмена, который на этом государстве сколотил свое состояние", – отметили в публикации.

"Украинская правда" обратила внимание на то, что во время пресс-марафона Зеленский подчеркнул, что не допустит влияния бизнесменов на политику.

"Я борюсь с тем, что кто-то владеет 20% ВВП страны… Я говорю: "Да владейте хоть 30%, но оставьте в покое депутатов, вы не должны оказывать давление на политику", – сказал глава государства.

Ахметов возглавляет рейтинг 100 богатейших людей Украины по версии журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Издание оценило его состояние в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии "Forbes Украина" и $3 млрд – по версии мирового Forbes).