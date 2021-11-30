Илларионов: Ситуация между Зеленским и Ахметовым напоминает разговор между Путиным и Ходорковским

"В какой-то степени это даже плагиат. То, что было сказано [Зеленским на пресс-мараоне] и как это было сказано, очень похоже на то, как [президент РФ Владимир] Владимир Путин рассказывал про заговор олигархов в России в 2003 году. Один в один. Все то же самое. Заговор олигархов, государственный переворот, подброшенные документы, которые, естественно, были сфальсифицированы... Все это мы уже видели. И это, честно говоря, не просто разочаровывает. Это меня пугает. Это означает, что этот скользкий, очень опасный для Украины путь, похоже, выбран нынешним руководством", – сказал Илларионов.

Он напомнил, что в 2003 году на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей между Путиным и бизнесменом, главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским произошла публичная перепалка, которая в итоге стала причиной их конфликта. Ходорковский отсидел в тюрьме 10 лет и был помилован в 2013 году.

"Я не в курсе отношений [Ахметова и Зеленского], но даже визуально то, что мне удалось краем глаза увидеть, – это настолько напоминает февральский 2003 года разговор между Путиным и Ходорковским... Просто один в один. Я был на этом совещании. Но тогда разговор был очный, а здесь он заочный", – сказал Илларионов.

Он считает, что украинские власти выбрали неверные методы борьбы с олигархами, которые в итоге ни к чему хорошему не приведут.

"Плохо бороться с олигархами так, как предлагается бороться. Олигархи – не самое приятное явление в жизни любой страны. Олигархия – это система, при которой власть принадлежит немногим. Дословный перевод с греческого. Это плохо, когда власть принадлежит немногим людям. Но еще хуже, когда власть принадлежит одному человеку. Борьба с олигархами, ведущая к тому, чтобы устранить немногих с тем, чтобы власть осталась в руках одного, – это гораздо хуже. В условиях таких стран, как наши – я имею в виду Украину, Россию, Беларусь, – выбор стоит крайне неприятный: либо олигархи, либо КГБ. В силу очень тяжелого наследия, оставленного от советского времени, от почти столетия советского режима, у нас нет другого варианта", – считает эксперт.

Он отметил, что две другие восточнославянские страны – Россия и Беларусь, которые пошли по похожему пути борьбы с олигархами, в итоге пришли к системе, где власть сконцентрирована в одних руках.

"20 лет назад в России Путин начал борьбу с олигархами. Посадил одного, отправил за границу двух других, где один из них [Борис Березовский] при до сих пор не совсем понятных обстоятельствах скончался. Удалось покончить с олигархами. Хотя это еще большой вопрос, были ли эти лица теми самими олигархами, в руках которых была реальная власть. Ни у одного из них реальной власти не было. Там не менее их так принято называть. Сейчас мы видим, что нет олигархов ни формальных, ни реальных. Но власть оказалась в руках спецслужб, в руках КГБ/ФСБ", – сказал Илларионов.

В Беларуси ситуация сложилась несколько иначе, потому что там "дело не успело дойти до появления сколько-нибудь крупных бизнесменов, которые могли действительно влиять на власть", – продолжил он.

"Зато появились какие-то заметные люди в государственных структурах, которые считались влиятельными. За четверть века все эти лица, которые представляли собой хоть что-нибудь и в белорусских спецслужбах, и в министерствах, бывшие премьеры, – они все закончили либо подозреваемыми в государственном перевороте, либо исчезли. И мы видим, что там сейчас происходит", – сказал Илларионов.

По его мнению, украинские власти должны использовать прямо противоположные подходы в диалоге с крупным бизнесом.

"Насколько я понимаю, претензии заключаются в том, что есть какая-то фигура, какой-то бизнесмен, у которого свои представления и свои позиции и к которому со стороны президента есть какие-то претензии. Вообще это не тот способ, каким власть в любой стране должна разговаривать с бизнесом, в том числе с крупным бизнесом. Подход должен быть прямо противоположный. Нужно делать как можно больше олигархов, как можно больше бизнесменов, как можно больше богатых людей. Чтобы их было не меньше, а больше. Чтобы они конкурировали друг с другом, создавая новые ценности, создавая новые бизнесы, нанимая людей на работу, развивая новые отрасли, используя получаемые средства для развития тех сфер, на которые у государства не хватает ресурсов. Как это было в США в конце XIX – начале XX века", – отметил эксперт.

Гордон спросил, может ли Ахметова в Украине ждать судьба Ходорковского.

"Я не знаю. Но думаю, что если украинский президент держит в голове подход Путина, это будет конец демократии, свободы и цивилизованного развития Украины. Это будет ошибка, преступление, просто катастрофа для развития страны", – резюмировал Илларионов.

Интервью с Илларионовым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00