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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Ходорковский сказал Путину: "Мы не против денег дать, но не обязательно нас трепать и прокуратуру присылать. Вот Волошин для этого и есть". Волошин побагровел

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Пугачев: Путин Ходорковскому сказал: "Мы еще с вами разберемся! Вы какую фирму представляете?" Я редко видел Путина на таком нервяке
Пугачев: Путин Ходорковскому сказал: "Мы еще с вами разберемся! Вы какую фирму представляете?" Я редко видел Путина на таком нервяке
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал об эмоциональном выступлении бизнесмена Михаила Ходорковского на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей.

Пугачев назвал выступление Ходорковского, возмущавшегося проверками, безумным. 

"[Ходорковский] сидел слева от меня. Я организовал эти посиделки. [...] Он сказал простую вещь: нас достали с проверками, а [глава администрации президента РФ] Александр Стальевич [Волошин] знает, что до вас всегда надо было. Мол, мы же всегда рядом, что надо – всегда дадим. Он, правда, еще сказал, что [Игорь] Сечин, [Сергей] Богданчиков купили "Северную нефть" у [Андрея] Вавилова за 600 млн, а ему предлагали за 20 и он отказался. Как ее могли купить за 600? Это же коррупция. Но он не имел в виду, что это Путин. Он говорил: "Вы там разберитесь". Собственно, он говорит: "Мы же не против денег дать, но необязательно нас трепать и прокуратуру присылать. Вот Александр Стальевич для этого и есть". А Волошин сидит рядом. Волошин после этих слов стал примерно такого цвета, как ваш пуловер. Волошин побагровел", – рассказал Пугачев. 

По предположению Пугачева, Путин "каким-то образом благословил сделку по "Северной нефти". 

"А тут все сошлось. Путин говорит: "Александр Стальевич, а деньги где?" Ну типа шутка очередная. "Замочим в сортире" или типа этого. Но это было на таком нервяке. [...] И Путин Ходорковскому говорит: "Мы еще с вами разберемся. Вы какую фирму вообще представляете?" – "У нас нефтяная компания ЮКОС". – "А вы это где купили? В каком магазине? Запишите название компании. Разберемся". И резко говорит: "Ну ладно, все. На этом заканчиваем совещание". Я редко его видел на таком нервяке. Мы заходим в кабинет, он говорит: "Я не понял: это что за клоун?" – "Ходорковский". – "Какой Ходорковский? Что, кто, откуда?" – рассказал бизнесмен.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью 

На сайте Ходорковского указано, что встреча Путина и представителей РСПП состоялось 19 февраля 2003 года. Он на том совещании делал доклад о коррупции, между Путиным и Ходорковским произошел диалог, который называют публичным началом конфликта. 

Пугачев отметил, что именно после этого заседания и выступления Ходорковского началась "история с Ходорковским". Экс-менеджер ЮКОС, бывший депутат Госдумы Алексей Кондауров называл встречу "последней каплей", которая "переполнила чашу терпения Путина", в результате чего "была дана команда начать серьезно заниматься компанией ЮКОС". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, бизнес, Госдума, ЮКОС, деньги, Сергей Пугачев, конфликт, уголовное дело, проверки, встреча
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