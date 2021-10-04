ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Если бы Путин прикурил от свечи в храме архимандрита Тихона, тот бы сказал: "Так и надо делать. Потому что вы президент". Путину это жутко нравится

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Тихона СМИ называют духовником Путина
Тихона СМИ называют духовником Путина
Фото: kremlin.ru

Президента РФ Владимира Путина с митрополитом Псковским и Порховским, священноархимандритом Тихоном (Шевкуновым), который имеет репутацию духовника президента РФ, познакомил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев. Об этом сам бизнесмен сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Пугачев опроверг, что архимандрит Тихон является духовником Путина. При этом он подтвердил, что познакомил президента РФ со священнослужителем.

"Ну а как бы он с ним познакомился? На улице, что ли? Естественно, я. Ну там никакого специального знакомства: он был обычным архимандритом в обычном монастыре. Просто я часто приходил туда на службы. Я с ним дружил, он очень хороший", – заявил Пугачев.

По его словам, Шевкунов "очень креативный", закончил Институт кинематографии, режиссер.

"Он православный человек в прямом смысле. Он восемь лет был послушником в монастыре, решал, идти или нет, принимать или не принимать постриг. То есть он абсолютно осознанно после ВГИК пришел в какую-то деревню и коровам хвосты крутил в прямом смысле. Потом его в Москву забрал покойный митрополит... Он у него уже занимался киносъемкой. Такое послушание у него было. В принципе, так он пришел в церковь. Но он хороший человек, он очень талантливый, очень креативный. Но очень слабый", – считает Пугачев.

При этом, по его мнению, Путину Шевкунов понравился "именно своей слабостью и креативностью".

"То есть он не спорил ни по какому поводу. Если бы Путин прикурил от свечи в его храме, он бы сказал: "Замечательно. Так и надо делать. Потому что вы президент". Он в этом смысле слабый человек. А Путину это жутко нравится", – отметил бизнесмен.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Священноархимандрита Тихона стали называть духовником Путина после документального фильма телеканала "Дождь", который вышел в ноябре 2017 года. По данным телеканала, у иерарха сложились дружеские отношения с представителями российской бизнес-элиты и руководством ФСБ. При этом он якобы конфликтует с патриархом РПЦ Кириллом.

В 2018 году СМИ писали, что митрополит Тихон будет претендовать на пост патриарха.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, РПЦ, религия, Сергей Пугачев, Тихон Шевкунов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В Instagram ты эти деньги можешь заработать за два часа". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, какой гонорар получает за съемочный день
"В Instagram ты эти деньги можешь заработать за два часа". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, какой гонорар получает за съемочный день
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
  Манник на кефире с яблоками. Кулинарный блогер поделилась рецептом из серии "все перемешала, и готово"
  Манник на кефире с яблоками. Кулинарный блогер поделилась рецептом из серии "все перемешала, и готово"
Осадчая объяснила, почему после съемок в Трускавце ехала на вокзал на полицейской машине с включенными мигалками
Осадчая объяснила, почему после съемок в Трускавце ехала на вокзал на полицейской машине с включенными мигалками
"Ни один не догадался". Посетители бара в Северной Каролине не узнали 78-летнего Джаггера за барной стойкой. Фото
"Ни один не догадался". Посетители бара в Северной Каролине не узнали 78-летнего Джаггера за барной стойкой. Фото
"Красотулик", "Секси". Мишина снялась в ультракоротком топе телесного цвета
"Красотулик", "Секси". Мишина снялась в ультракоротком топе телесного цвета
Покинувший "Танцы со звездами" Фагот: Сброшены 12 лишних килограммов. Чувствую себя прекрасно
Покинувший "Танцы со звездами" Фагот: Сброшены 12 лишних килограммов. Чувствую себя прекрасно
"Мое секретное оружие". Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери похвасталась новой прической
"Мое секретное оружие". Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери похвасталась новой прической
  "Такой экспресс-удар делает свое дело – все прорисовывается". Ефросинина рассказала, как готовилась к съемкам в белье
  "Такой экспресс-удар делает свое дело – все прорисовывается". Ефросинина рассказала, как готовилась к съемкам в белье
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
  "Я лишил ее полностью всех концертов". Потап сделал заявление о карьере Каменских
  "Я лишил ее полностью всех концертов". Потап сделал заявление о карьере Каменских
"Отрыв башки и эстетическая красота", "Бесовщина". Maruv станцевала в секси-образе
"Отрыв башки и эстетическая красота", "Бесовщина". Maruv станцевала в секси-образе
  Адвокат-каратист Горуна рассказал, почему после победы на Олимпиаде в Токио не планирует возвращаться в профессию
  Адвокат-каратист Горуна рассказал, почему после победы на Олимпиаде в Токио не планирует возвращаться в профессию
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
Шустер привился от коронавируса четыре раза
Шустер привился от коронавируса четыре раза
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS