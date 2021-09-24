Патриарх РПЦ Кирилл перепутал церковные праздники, поздравив верующих с Покровом

"Мы прославляем сегодня Преблагословенную Царицу Небесную, праздник ея Покрова", – сказал Кирилл.

По словам Кураева, вся последущая проповедь была построена на этой ошибке.

Он отметил, что российский телеканал "Спас" вырезал всю проповедь, "оставив лишь не очень уклюжую попытку патриарха объясниться в самом конце службы". На сайте патриархии через два дня опубликовали дайджест речи Кирилла без упоминания про Покров.

"Что ж, все мы люди. Такое бывало и с Леонидом Ильичем на 75-м году его жизни. А я уж точно, если и доживу до такого возраста, то буду выглядеть много хуже патриарха Кирилла", – заявил Кураев.