Патриарх РПЦ Кирилл перепутал церковные праздники, поздравив верующих с Покровом

"Мы прославляем сегодня Преблагословенную Царицу Небесную, праздник ея Покрова", – сказал Кирилл.
По словам Кураева, вся последущая проповедь была построена на этой ошибке.
Он отметил, что российский телеканал "Спас" вырезал всю проповедь, "оставив лишь не очень уклюжую попытку патриарха объясниться в самом конце службы". На сайте патриархии через два дня опубликовали дайджест речи Кирилла без упоминания про Покров.
"Что ж, все мы люди. Такое бывало и с Леонидом Ильичем на 75-м году его жизни. А я уж точно, если и доживу до такого возраста, то буду выглядеть много хуже патриарха Кирилла", – заявил Кураев.
Праздник Рождества Богородицы отмечается 21 сентября, Покров – 14 октября.
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) родился в 1946 году в Ленинграде, возглавил РПЦ 1 февраля 2009 года.