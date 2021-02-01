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Патриарх Кирилл о протестах в РФ: Молодежь наша буквально впадает в безумие

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл считает, что на российскую молодежь негативно влияют СМИ и интернет.

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Кирилл заявил о кризисе молодого поколения в РФ
Кирилл заявил о кризисе молодого поколения в РФ
Фото: patriarchia.ru

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл во время произнесения речи 31 января затронул тему протестов в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Патриарх заявил, что молодежь в России "впадает в безумие", сообщает пресс-служба РПЦ.

"Как мы знаем, сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения. Мы видим, как нередко молодежь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры, что может проявляться вовне и становиться известным и обществу, и миру. Но ведь такое состояние человека, которое приводит к тяжелейшим последствиям для его личной жизни, а нередко разрушительно влияет и на жизнь общества, не сваливается откуда-то неожиданно — оно формируется в недрах души", – утверждает Кирилл.

По его мнению, на молодежь негативно влияют СМИ и интернет.

"На подрастающее поколение огромное влияние оказывают сегодня средства массовой информации, прежде всего телевидение, и особенно интернет; и положение дел таково, что родителям трудно конкурировать с этой информационной средой", – сказал патриарх.

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 5 тыс. человек, в частности жену Навального Юлию. Вечером Навальную отпустили из полиции.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии на лечении после отравления. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Теги: Россия, РПЦ, патриарх Кирилл, Алексей Навальный, акции протеста
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