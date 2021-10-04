Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Понимаете, у Путина и путинской России есть инструмент, против которого Евросоюз, Америка просто бессильны. Это деньги

Пугачев: Сколько живет в Лондоне самых богатых людей России? 300 тыс., включая членов их семей. Хоть одного спросили, откуда у них деньги? Нет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он отметил, что Путин в период их общения любил деньги.

"Сейчас он владеет всем. Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран", – сказал Пугачев.

По его словам, российский президент подкупает глав других государств "мощно", но не делает этого лично, напрямую.

"Понимаете, у Путина и путинской России есть инструмент, против которого Евросоюз, Америка просто бессильны... Просто реальные деньги", – сказал бизнесмен.

Он подтвердил, что мир наводнен агентами спецслужб Российской Федерации.

"В разгар моего конфликта с Путиным по поводу экспроприации многие, кто не знал, типа представители Палаты лордов, мне говорят: "О, знаем, что вы друг Владимира Владимировича. Мы готовы, если что надо". То же самое – знаменитый Высокий суд Лондона. Вопрос денег", – отметил Пугачев.

При этом, по его словам, Франция "в этом смысле особняком стоит", "а вот Англия прагматичная".

"Вы спрашивали: "Путин – циник?" Нет. А вот британцы – циники. То есть они на публике говорят: "Будь проклята эта Россия. Мы закон приняли – будем каждые 100 рублей проверять". Хоть одного проверили? Нет, никого не проверили. Сколько живет в Лондоне самых богатых людей России? 300 тыс., включая членов их семей. Хоть одного спросили, откуда у них деньги? Нет. Почему? Эти деньги раздаются. Это коррупция, прямая коррупция…" – подчеркнул Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube