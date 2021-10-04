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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Понимаете, у Путина и путинской России есть инструмент, против которого Евросоюз, Америка просто бессильны. Это деньги

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Пугачев: Сколько живет в Лондоне самых богатых людей России? 300 тыс., включая членов их семей. Хоть одного спросили, откуда у них деньги? Нет
Пугачев: Сколько живет в Лондоне самых богатых людей России? 300 тыс., включая членов их семей. Хоть одного спросили, откуда у них деньги? Нет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин тратит большие суммы на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран. Об этом российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он отметил, что Путин в период их общения любил деньги. 

"Сейчас он владеет всем. Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран", – сказал Пугачев.

По его словам, российский президент подкупает глав других государств "мощно", но не делает этого лично, напрямую. 

"Понимаете, у Путина и путинской России есть инструмент, против которого Евросоюз, Америка просто бессильны... Просто реальные деньги", – сказал бизнесмен.

Он подтвердил, что мир наводнен агентами спецслужб Российской Федерации.

"В разгар моего конфликта с Путиным по поводу экспроприации многие, кто не знал, типа представители Палаты лордов, мне говорят: "О, знаем, что вы друг Владимира Владимировича. Мы готовы, если что надо". То же самое – знаменитый Высокий суд Лондона. Вопрос денег", – отметил Пугачев.

При этом, по его словам, Франция "в этом смысле особняком стоит", "а вот Англия прагматичная". 

"Вы спрашивали: "Путин – циник?" Нет. А вот британцы – циники. То есть они на публике говорят: "Будь проклята эта Россия. Мы закон приняли – будем каждые 100 рублей проверять". Хоть одного проверили? Нет, никого не проверили. Сколько живет в Лондоне самых богатых людей России? 300 тыс., включая членов их семей. Хоть одного спросили, откуда у них деньги? Нет. Почему? Эти деньги раздаются. Это коррупция, прямая коррупция…" – подчеркнул Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, коррупция, деньги, спецслужбы, Сергей Пугачев, подкуп
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