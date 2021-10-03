Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин сейчас владеет всем. Ему тратить негде. Он тратит деньги на подкуп зарубежных президентов

Путин находится при власти более 20 лет Фото: ЕРА

Он утвердительно ответил на вопрос, любит ли Путин деньги.

"Любил... Сейчас он владеет всем. Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран", – утверждает Пугачев.

По его словам, деньги на эти цели Путин тратит "мощно", но не делает этого лично.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube