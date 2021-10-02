Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Кто последний от Путина вышел, тот и победил. К нему 10 человек заходит, и каждому он говорит: "Так и будет"

"Еще одно его качество: он не любит ничего делать своими руками. С Путиным договориться можно о чем угодно, но только делать придется самому. То есть с ним можно договориться: "Давай Васю Иванова назначим министром здравоохранения", – сказал Пугачев.

Гордон спросил, держал ли Путин слово.

"Да нет. Как говорил Леша Кудрин, ночная кукушка дневную перекукует. "Кто последний от него вышел, тот и победил". К нему 10 человек заходит, и каждому он говорит: "Так и будет", – объяснил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube