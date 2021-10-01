Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин Ельцину и его семье никаких гарантий не давал

Путин позднее заявлял, что Ельцин "не передавал ему власть", он стал и.о. президента по закону Фото: kremlin.ru

Он рассказал, что за полгода до президентских выборов, когда уже "дело шло к транзиту власти", Пугачев счел, что "шансов избраться через полгода у Путина ноль", если не будет принято "какое-то радикальное решение".

В то время Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, в 1996 году был одним из руководителей его предвыборного штаба. Путин уже занимал пост и.о. главы правительства.

"Правильно было бы, если бы Ельцин сказал: "Я ухожу". Ну, типа, ситуация тяжелая, надо думать о детях, о внуках", – заявил, по его словам, Пугачев, а озвучил Ельцину эту идею его советник Валентин Юмашев следующим же утром.

По словам Пугачева, Ельцин согласился уйти уже тогда. "Он боялся за детей, за семью. Война шла", – заявил бизнесмен.

На уточнение Гордона, обсуждались ли в то время или позднее гарантии семье Ельцина, давал ли Путин какое-то обещание, Пугачев ответил: "Никогда. Нет, не давал".

По его мнению, Ельцин пошел на это, потому что "там шаг был между тюрьмой и сумой".

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube