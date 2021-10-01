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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин Ельцину и его семье никаких гарантий не давал

 
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Путин позднее заявлял, что Ельцин "не передавал ему власть", он стал и.о. президента по закону
Путин позднее заявлял, что Ельцин "не передавал ему власть", он стал и.о. президента по закону
Фото: kremlin.ru

Нынешний президент России Владимир Путин при обсуждении передачи ему власти первым президентом РФ Борисом Ельцин не давал никаких гарантий семье предшественника. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев.

Он рассказал, что за полгода до президентских выборов, когда уже "дело шло к транзиту власти", Пугачев счел, что "шансов избраться через полгода у Путина ноль"если не будет принято "какое-то радикальное решение".

В то время Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, в 1996 году был одним из руководителей его предвыборного штаба. Путин уже занимал пост и.о. главы правительства

"Правильно было бы, если бы Ельцин сказал: "Я ухожу". Ну, типа, ситуация тяжелая, надо думать о детях, о внуках", – заявил, по его словам, Пугачев, а озвучил Ельцину эту идею его советник Валентин Юмашев следующим же утром.

По словам Пугачева, Ельцин согласился уйти уже тогда. "Он боялся за детей, за семью. Война шла", – заявил бизнесмен.

На уточнение Гордона, обсуждались ли в то время или позднее гарантии семье Ельцина, давал ли Путин какое-то обещание, Пугачев ответил: "Никогда. Нет, не давал".

По его мнению, Ельцин пошел на это, потому что "там шаг был между тюрьмой и сумой".

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
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Контекст:

31 декабря 1999 года Ельцин в новогоднем обращении объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин, который через три месяца выиграл президентские выборы.

Сам Путин позднее заявлял, что Ельцин "не передавал ему власть", он стал исполняющим обязанности президента по закону как глава правительства, писал "Коммерсант".

Первым документом, который подписал Путин в качестве и.о. главы государства, стал указ "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Согласно его тексту, гарантии личной неприкосновенности предоставлялись только лично Ельцину, а члены его семьи могли рассчитывать на различные социальные льготы. Через месяц указ был заменен законом, принятым Госдумой.

Эти документы породили ряд слухов, о которых сам Ельцин написал в изданной в 2008 году книге "Президентский марафон": "Главная нелепость: будто указ – это сделка между Ельциным и Путиным. Он мне дает неприкосновенность, а я ему за это освобождаю раньше времени Кремль... Только человек глубоко наивный, ничего не понимающий в политике, может поверить, что указы или законы могут что-то гарантировать бывшему лидеру страны". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Борис Ельцин, неприкосновенность, указ, Сергей Пугачев, президент, власть
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