Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я привез Путина к Дьяченко и Юмашеву на смотрины. Он зашел, каблуками щелкает, директор ФСБ понимает, что Таня не просто дочка

Пригласил Путина к дочери Ельцина, по словам Пугачева, он сам.

"Приходим. Таня нагазированная, только что не трясется. Как будто ее арестовывать пришли. Но Валя [Юмашев] нормально сидит (он же был его начальником в администрации недолгое время). Он зашел, каблуками щелкает: "Здравия желаю". Директор ФСБ понимает, что Таня не просто дочка. Отрапортовал: "Что мне делать? Какие планы?" А Татьяна говорит: "Мы сейчас думаем. Мы вам скажем обязательно. Вы, пожалуйста, с Сергеем Викторовичем все вопросы решайте", – рассказал бизнесмен.

Путину тогда предложили подождать в приемной, а Пугачев остался в кабинете дочери Ельцина.

"Он вышел. Я спрашиваю у Тани: "Ну что?" – "Ой, я не знаю. Боюсь я. Не нравится он мне". Валя говорит: "Ну это же не [тогдашний премьер-министр Сергей] Степашин. Нормальный человек, а там посмотрим". Она говорит: "Валя, давай подумаем. Ну ты сам с Борисом Николаевичем…" Я вышел, говорю: "Володя, все нормально. Считай, что поехали". – "Не хочу", – продолжил Пугачев.

По его словам, Путин, который тогда был директором ФСБ, "искренне" не хотел возглавлять правительство. Потом Ельцин провел совещание, после которого Путин возглавил правительство РФ.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube