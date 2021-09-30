Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Жалею ли я, что сделал Путина президентом? Нет. У него был карт-бланш. Никто его не науськивал. Я мечтал, что в НАТО вступим и в Евросоюз

Пугачев о России: Я просто думаю, насколько это неудачный проект для меня Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон спросил у бизнесмена, жалеет ли он, что в свое время фактически сделал Путина президентом.

"Нет, не жалею. Так ситуация сложилась", – ответил Пугачев.

По его мнению, Россия в тот период "была на грани захвата власти" тогдашним генпрокурором Юрием Скуратовым, мэром Москвы Юрием Лужковым, экс-главой правительства Евгением Примаковым и экс-главой правительства Сергеем Степашиным.

"Это просто хунта. Я не буду говорить, что выборы прошли честно, но если плюс-минус замерить, страна проголосовала за Путина. Никаких особых выборов вообще не было. Если бы был Лужков и Степашин, поверьте мне, сейчас бы уже пришли какие-нибудь маргинальные коммунисты… Путин показался бы просто гринписовцем", – заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что не чувствует никакой личной ответственности за действия Путина при власти, несмотря на то, что придерживается противоположных взглядов по многим вопросам – таким, как преследование медиамагната Владимира Гусинского, захват НТВ, развал ЮКОСа, который Пугачев считает "разрушением основ самого бизнеса".

"У него был чистый лист бумаги, карт-бланш. Он мог делать все, что хотел. Его никто не терзал, никто не заставлял, не науськивал. Тем более я... Мне жалко, что это случилось. Но несу ли я за это ответственность? Конечно же, нет", – уверен Пугачев.

Он отметил, что теперь считает, что "народ все-таки должен был избрать сам".

"Но тогда я был уверен на 100%: "Народ не знает, народ не понимает. Главное, чтобы все развивалось. И в НАТО вступим, и в Евросоюз, и вообще все будет замечательно". Просто эти фантазии не реализовались. Поэтому жалею. Но не о том, что предложил и максимально способствовал его внедрению на пост президента. Ну а как? Кто лучше?" – заявил Пугачев.

По его словам, он не хотел бы вернуться в Россию, даже если бы там процветала демократия, так как страны, в которой прошло его детство, уже все равно не существует.

"Я просто думаю, насколько это неудачный проект для меня", – добавил он.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube