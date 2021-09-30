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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Жалею ли я, что сделал Путина президентом? Нет. У него был карт-бланш. Никто его не науськивал. Я мечтал, что в НАТО вступим и в Евросоюз

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Пугачев о России: Я просто думаю, насколько это неудачный проект для меня
Пугачев о России: Я просто думаю, насколько это неудачный проект для меня
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев считает, что перед тем, как Владимира Путина впервые выбрали президентом, Россия была "на грани захвата власти хунтой", после которой Путин "показался бы просто гринписовцем". Об этом Пугачев сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил у бизнесмена, жалеет ли он, что в свое время фактически сделал Путина президентом.

"Нет, не жалею. Так ситуация сложилась", – ответил Пугачев.

По его мнению, Россия в тот период "была на грани захвата власти" тогдашним генпрокурором Юрием Скуратовым, мэром Москвы Юрием Лужковым, экс-главой правительства Евгением Примаковым и экс-главой правительства Сергеем Степашиным. 

"Это просто хунта. Я не буду говорить, что выборы прошли честно, но если плюс-минус замерить, страна проголосовала за Путина. Никаких особых выборов вообще не было. Если бы был Лужков и Степашин, поверьте мне, сейчас бы уже пришли какие-нибудь маргинальные коммунисты… Путин показался бы просто гринписовцем", – заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что не чувствует никакой личной ответственности за действия Путина при власти, несмотря на то, что придерживается противоположных взглядов по многим вопросам – таким, как преследование медиамагната Владимира Гусинского, захват НТВ, развал ЮКОСа, который Пугачев считает "разрушением основ самого бизнеса".

"У него был чистый лист бумаги, карт-бланш. Он мог делать все, что хотел. Его никто не терзал, никто не заставлял, не науськивал. Тем более я... Мне жалко, что это случилось. Но несу ли я за это ответственность? Конечно же, нет", – уверен Пугачев.

Он отметил, что теперь считает, что "народ все-таки должен был избрать сам".

"Но тогда я был уверен на 100%: "Народ не знает, народ не понимает. Главное, чтобы все развивалось. И в НАТО вступим, и в Евросоюз, и вообще все будет замечательно". Просто эти фантазии не реализовались. Поэтому жалею. Но не о том, что предложил и максимально способствовал его внедрению на пост президента. Ну а как? Кто лучше?" – заявил Пугачев.

По его словам, он не хотел бы вернуться в Россию, даже если бы там процветала демократия, так как страны, в которой прошло его детство, уже все равно не существует.

"Я просто думаю, насколько это неудачный проект для меня", – добавил он. 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 1990–1996 годы Путин жил в Санкт-Петербурге, работал помощником Собчака в мэрии. После завершения каденции Собчака Путин перебрался в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента Бородина.

В Москве Пугачев жил с Путиным через забор.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован. 

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, НТВ, выборы, бизнес, ЮКОС, Юрий Лужков, Евгений Примаков, Сергей Степашин, Сергей Пугачев, власть
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