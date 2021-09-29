Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Ельцин подписал указ о запрете Компартии. И подписал указ о выносе тела Ленина из мавзолея

"Зная все изнутри, он был самым ярым антикоммунистом. Это был человек, который подписал указ о запрете Коммунистической партии. Этот указ потом замылили, но я лично его видел. И он, кстати, подписал указ о выносе тела Ленина из мавзолея", – сказал Пугачев.
По словам бизнесмена, в процессе, касающемся выноса тела Ленина из мавзолея, он "лично участвовал".
"[Ельцин] попросил, чтобы я договорился с патриархом Алексием о том, чтобы патриарх Алексий выступил в программе "Время" и сказал: нехорошо, что какой-то труп лежит на Красной площади, неплохо бы его куда-нибудь отправить. А патриарх Алексий был крайне недоверчивым человеком к власти и старался держаться подальше от нее. Он попросил гарантий. Такой гарантией был указ о том, что его должны вынести. Уже подписанный, с печатью, с номером на красном бланке", – рассказал Пугачев.
Он уточнил, что дело не довели до конца, так как на Ельцина оказывали давление.
"Окружение кричало, что сейчас коммунисты выйдут и будут громить все", – пояснил Пугачев.
Бизнесмен добавил, что Ельцин в его памяти остался "человеком, который очень хотел сделать Россию счастливой".
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью
Пугачев является основателем "Межпромбанка". Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.
Кроме "Межпромбанка", по данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.
Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.
В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.
В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.
Ельцин был президентом РФ в 1991–1999 годах.
Владимир Ульянов (Ленин) – революционер, организатор Октябрьской революции 1917 года, лидер большевиков, первый руководитель СССР. Он умер в 1924 году, с тех пор его тело находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.