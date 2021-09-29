Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Ельцин подписал указ о запрете Компартии. И подписал указ о выносе тела Ленина из мавзолея

Пугачев: Зная все изнутри, Ельцин был самым ярым антикоммунистом. Это был человек, который подписал указ о запрете Коммунистической партии Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Зная все изнутри, он был самым ярым антикоммунистом. Это был человек, который подписал указ о запрете Коммунистической партии. Этот указ потом замылили, но я лично его видел. И он, кстати, подписал указ о выносе тела Ленина из мавзолея", – сказал Пугачев.

По словам бизнесмена, в процессе, касающемся выноса тела Ленина из мавзолея, он "лично участвовал".

"[Ельцин] попросил, чтобы я договорился с патриархом Алексием о том, чтобы патриарх Алексий выступил в программе "Время" и сказал: нехорошо, что какой-то труп лежит на Красной площади, неплохо бы его куда-нибудь отправить. А патриарх Алексий был крайне недоверчивым человеком к власти и старался держаться подальше от нее. Он попросил гарантий. Такой гарантией был указ о том, что его должны вынести. Уже подписанный, с печатью, с номером на красном бланке", – рассказал Пугачев.

Он уточнил, что дело не довели до конца, так как на Ельцина оказывали давление.

"Окружение кричало, что сейчас коммунисты выйдут и будут громить все", – пояснил Пугачев.

Бизнесмен добавил, что Ельцин в его памяти остался "человеком, который очень хотел сделать Россию счастливой".

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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