Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Бородин забрал Путина из Питера в Москву. В свое время муж его дочери сбил кого-то на машине в Ленинграде. И Путин решил этот вопрос

Он подтвердил, что именно Бородин первым назвал фамилию Путина "в разрезе Москвы".
"В свое время муж его [Бородина] дочери сбил кого-то на машине в Ленинграде, будучи в состоянии алкогольного опьянения. [...] Зять сбил. Позвонили [на тот момент мэру Анатолию] Собчаку. Собчак, естественно, поручил [своему помощнику] Путину. Кстати, я не знаю: может, там и не было смертельного исхода. Но он помог", – сказал Пугачев.
По его словам, Бородин "помнит добро всегда".
"Значит, Бородин привел Путина в Москву?" – уточнил Гордон.
"Да. Вот таким образом", – подтвердил Пугачев.
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью
В 1990–1996 годы Путин жил в Санкт-Петербурге, работал помощником Собчака в мэрии. После завершения каденции Собчака Путин перебрался в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента Бородина.
В Москве Пугачев жил с Путиным через забор.