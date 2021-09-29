Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Бородин забрал Путина из Питера в Москву. В свое время муж его дочери сбил кого-то на машине в Ленинграде. И Путин решил этот вопрос

Пугачев (на фото) жил с Путиным через забор Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он подтвердил, что именно Бородин первым назвал фамилию Путина "в разрезе Москвы".

"В свое время муж его [Бородина] дочери сбил кого-то на машине в Ленинграде, будучи в состоянии алкогольного опьянения. [...] Зять сбил. Позвонили [на тот момент мэру Анатолию] Собчаку. Собчак, естественно, поручил [своему помощнику] Путину. Кстати, я не знаю: может, там и не было смертельного исхода. Но он помог", – сказал Пугачев.

По его словам, Бородин "помнит добро всегда".

"Значит, Бородин привел Путина в Москву?" – уточнил Гордон.

"Да. Вот таким образом", – подтвердил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube