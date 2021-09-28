Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Ельцин сказал Степашину: "Назначаете Путина первым замом, он становится премьером". Степашин ответил: "Борис Николаевич, вы что? Он же ничтожество!"

В то время Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, в 1996 году был одним из руководителей его предвыборного штаба.
По словам бизнесмена, вначале Путин, который в тот момент был директором ФСБ РФ, от предложения занять должность премьер-министра отказался и ответил: "Боже упаси". Но изменил свою позицию после совещания с участием Ельцина.
"Там такая была борьба… Степашин уходить не хотел, а Ельцин еле живой... На том совещании Борис Николаевич говорит Степашину: "Назначаете его (речь идет о Путине. – "ГОРДОН") первым замом, а сами уходите. Он становится премьер-министром". Степашин говорит: "Нет, Борис Николаевич. Вы что? Вот этот?! Он же ничтожество. Борис Николаевич, вы хотите правительство ему доверить?!" И он говорит: "Я решение принял, понимаешь. Пишите. Жду", – рассказал Пугачев.
Бизнесмен уточнил, что лично на совещании не присутствовал, но знает, что после него "Путин вышел из кабинета премьером".
В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.
Интервью Гордона с Пугачевым сейчас транслируется на YouTube-канале "В гостях у Гордона", его полная текстовая версия выйдет 29 сентября на сайте "ГОРДОН"
Пугачев является основателем "Межпромбанка". Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.
Кроме "Межпромбанка", по данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.
Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.
В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.
В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.