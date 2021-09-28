Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Ельцин сказал Степашину: "Назначаете Путина первым замом, он становится премьером". Степашин ответил: "Борис Николаевич, вы что? Он же ничтожество!"

В то время Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, в 1996 году был одним из руководителей его предвыборного штаба.

По словам бизнесмена, вначале Путин, который в тот момент был директором ФСБ РФ, от предложения занять должность премьер-министра отказался и ответил: "Боже упаси". Но изменил свою позицию после совещания с участием Ельцина.

"Там такая была борьба… Степашин уходить не хотел, а Ельцин еле живой... На том совещании Борис Николаевич говорит Степашину: "Назначаете его (речь идет о Путине. – "ГОРДОН") первым замом, а сами уходите. Он становится премьер-министром". Степашин говорит: "Нет, Борис Николаевич. Вы что? Вот этот?! Он же ничтожество. Борис Николаевич, вы хотите правительство ему доверить?!" И он говорит: "Я решение принял, понимаешь. Пишите. Жду", – рассказал Пугачев.

Бизнесмен уточнил, что лично на совещании не присутствовал, но знает, что после него "Путин вышел из кабинета премьером".

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Интервью Гордона с Пугачевым сейчас транслируется на YouTube-канале "В гостях у Гордона", его полная текстовая версия выйдет 29 сентября на сайте "ГОРДОН"

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube