ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Ельцин сказал Степашину: "Назначаете Путина первым замом, он становится премьером". Степашин ответил: "Борис Николаевич, вы что? Он же ничтожество!"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пугачев: Степашин уходить не хотел, а Ельцин еле живой
Пугачев: Степашин уходить не хотел, а Ельцин еле живой
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сергей Степашин в 1999 году не хотел покидать должность председателя правительства Российской Федерации и убеждал тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина не назначать премьер-министром Владимира Путина. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев, который находится в розыске на родине, живет во Франции и судится с Россией в Гааге из-за активов стоимостью $15 млрд.

В то время Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, в 1996 году был одним из руководителей его предвыборного штаба.

По словам бизнесмена, вначале Путин, который в тот момент был директором ФСБ РФ, от предложения занять должность премьер-министра отказался и ответил: "Боже упаси". Но изменил свою позицию после совещания с участием Ельцина.

"Там такая была борьба… Степашин уходить не хотел, а Ельцин еле живой... На том совещании Борис Николаевич говорит Степашину: "Назначаете его (речь идет о Путине. – "ГОРДОН") первым замом, а сами уходите. Он становится премьер-министром". Степашин говорит: "Нет, Борис Николаевич. Вы что? Вот этот?! Он же ничтожество. Борис Николаевич, вы хотите правительство ему доверить?!" И он говорит: "Я решение принял, понимаешь. Пишите. Жду", – рассказал Пугачев.

Бизнесмен уточнил, что лично на совещании не присутствовал, но знает, что после него "Путин вышел из кабинета премьером". 

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Интервью Гордона с Пугачевым сейчас транслируется на YouTube-канале "В гостях у Гордона", его полная текстовая версия выйдет 29 сентября на сайте "ГОРДОН"

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пугачев является основателем "Межпромбанка". Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме "Межпромбанка", по данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. 

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован. 

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Борис Ельцин, Сергей Степашин, Сергей Пугачев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет, и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет, и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Лучшие программы для фото на Айфон
Лучшие программы для фото на Айфон Актуально
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS