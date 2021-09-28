Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: После выборов 1996 года дочь Ельцина Татьяна была и.о. президента РФ

В то время Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году.
Пугачев сказал, что "надо различать Ельцина 1991–1996 годов и после", когда он "в некотором смысле был недееспособен", в том числе из-за состояния здоровья и алкоголизма.
Он отметил, что до выборов 1996 года большего всего на ситуацию в стране из окружения Ельцина влияли начальник службы охраны президента Александр Коржаков и первый помощник президента Виктор Илюшин, в меньшей степени – тогдашний премьер-министр Виктор Черномырдин. Татьяну Юмашеву в то время, по словам бизнесмена, "не воспринимали сильно". Но после выборов ситуация изменилась.
"После выборов 1996 года Татьяна была и.о. президента Российской Федерации. Но при этом она очень боялась. Я ей говорил: "Надо отдавать себе отчет, что ты, имея печать с подписью Ельцина, можешь проштамповать любой указ и влиять напрямую на судьбу страны, на назначение министров". – "Нет, я советник по имиджу". Я говорю: "Таня, конечно, нет". То есть она хотела быть в тени, но этого не получилось. Она оказала огромное влияние [на страну]", – сказал Пугачев.
По его словам, в это время в России было "полнейшее безвластие".
"Был просто параноидальный страх: "Что будет завтра?" – вспомнил Пугачев. – Я тогда был советником [президента], у меня был кабинет в первом корпусе Кремля, на Ивановской площади. Утром стояло 10 машин, а после обеда не было ни одной. Все разъезжались. Люди не понимали, что делать. Президента нет, сидит [Валентин] Юмашев, который типа руководитель Администрации президента, сидит советник по имиджу Татьяна Дьяченко (тогдашняя фамилия дочери Ельцина Татьяны. – "ГОРДОН")", – описал Пугачев происходящее в руководстве России в конце 1990-х.
По словам бизнесмена, именно с Татьяной Юмашевой он обсуждал кандидатуру Путина, который в тот момент был директором ФСБ РФ, в качестве премьер-министра.
"Надо понимать, что Валя [Юмашев] не влиял сильно на Татьяну, он не был командиром. Она в большей степени [была командиром], скажем так. Все-таки она представляла папу. Юмашев говорит: "Поговори с Таней [про Путина] без меня. Надо, чтобы она папе сказала, что так будет хорошо", – рассказал Пугачев.
При этом, по его словам, вначале Путин от предложения занять должность премьер-министра отказался и ответил: "Боже упаси". Но в итоге после совещания с участием Ельцина все-таки принял предложение возглавить правительство РФ, а в декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов.
Интервью Гордона с Пугачевым сейчас транслируется на YouTube-канале "В гостях у Гордона", его полная текстовая версия выйдет 29 сентября на сайте "ГОРДОН"
Ельцин руководил Россией в 1991–1999 годах. Был первым всенародно избранным главой РФ. Скончался в 2007 году.
Татьяна Юмашева, которая в 1996–2000 годах работала советником президента Ельцина, рассказала в 2015 году, что день, когда отец ушел в отставку, был самым счастливым для их семьи. "31 декабря 1999 года, когда папа ушел в отставку, был самым счастливым днем для меня и всей нашей семьи. Мама плакала от радости. Просто невозможно себе представить, какой груз с плеч свалился, – вспоминала Юмашева. – Мы понимали, что все равно мы всегда будем связаны с именем Ельцина, но эта безумная ноша, которая висела на нас на всех, – ее уже нет. И, конечно, я сразу же ушла вместе с папой".
Коржаков в интервью Гордону в 2017 году заявил, что в последние годы президентства Ельцин "стал как овощ", поэтому его дочь Татьяна "решала все". "Потому что папа доверял только ей", – объяснил Коржаков.