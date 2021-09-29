Пугачев: Не скажу, что мы прямо уж хотели, чтобы Лужков стал президентом. Этого точно никто не хотел, но такой разговор был Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Россия – большая страна. 140 млн человек. Они сами руководили собой. Ими не обязательно руководить, как выяснилось. Они долго могут на подножном корме, в полном автономном плавании", – отметил Пугачев, отвечая на вопрос, кто тогда руководил страной.

Он рассказал, что в тот период сформировалась так называемая коалиция тогдашних главы правительства РФ Евгения Примакова, мэра Москвы Юрия Лужкова и генерального прокурора РФ Юрия Скуратова.

"Именно эти три человека делили посты", – сказал бизнесмен.

Гордон спросил: "Примаков – президент, Лужков – премьер-министр. Правильно?"

"Ну, в перспективе выход на президентские выборы. Типа какое-то короткое время, а потом выборы объявляем. Похожая комбинация с тем, что произошло с Путиным. Но в определенный момент я Лужкову сделал предложение: "Михалыч, мы готовы рассмотреть вопрос. Назначьте премьер-министра. Ельцин уйдет. Ты остаешься и.о. президента, потом выборы – и становишься президентом". Не скажу, что это было на 100% искренне и что мы прямо уж хотели, чтобы Лужков стал президентом. Этого точно никто не хотел, но такой разговор был", – ответил Пугачев.

Он добавил, что Лужков, "просто чтобы понять градус", ответил: "Я подумаю".

"А на следующий день говорит: "Я из рук Ельцина уже не готов брать власть, потому что мне ее придется отдать сразу. У него самого власти нет", – рассказал Пугачев.

По его словам, потом этот вопрос с Лужковым обсуждал советник Ельцина Валентин Юмашев.

"Они просидели часов пять, по-моему… Не знаю, про что они говорили. Про круглый улей, мед – о чем угодно. Но потом Лужков мне звонит и говорит: "Слушай, это вообще посмешище. Кто это был? Он должен мне предложить стать президентом? Пусть сам попробует кем-нибудь вообще стать. У меня 40 тыс. штыков московской милиции. И меня попробует кто-то снести?" – добавил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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