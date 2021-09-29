"Россия – большая страна. 140 млн человек. Они сами руководили собой. Ими не обязательно руководить, как выяснилось. Они долго могут на подножном корме, в полном автономном плавании", – отметил Пугачев, отвечая на вопрос, кто тогда руководил страной.
Он рассказал, что в тот период сформировалась так называемая коалиция тогдашних главы правительства РФ Евгения Примакова, мэра Москвы Юрия Лужкова и генерального прокурора РФ Юрия Скуратова.
"Именно эти три человека делили посты", – сказал бизнесмен.
Гордон спросил: "Примаков – президент, Лужков – премьер-министр. Правильно?"
"Ну, в перспективе выход на президентские выборы. Типа какое-то короткое время, а потом выборы объявляем. Похожая комбинация с тем, что произошло с Путиным. Но в определенный момент я Лужкову сделал предложение: "Михалыч, мы готовы рассмотреть вопрос. Назначьте премьер-министра. Ельцин уйдет. Ты остаешься и.о. президента, потом выборы – и становишься президентом". Не скажу, что это было на 100% искренне и что мы прямо уж хотели, чтобы Лужков стал президентом. Этого точно никто не хотел, но такой разговор был", – ответил Пугачев.
Он добавил, что Лужков, "просто чтобы понять градус", ответил: "Я подумаю".
"А на следующий день говорит: "Я из рук Ельцина уже не готов брать власть, потому что мне ее придется отдать сразу. У него самого власти нет", – рассказал Пугачев.
По его словам, потом этот вопрос с Лужковым обсуждал советник Ельцина Валентин Юмашев.
"Они просидели часов пять, по-моему… Не знаю, про что они говорили. Про круглый улей, мед – о чем угодно. Но потом Лужков мне звонит и говорит: "Слушай, это вообще посмешище. Кто это был? Он должен мне предложить стать президентом? Пусть сам попробует кем-нибудь вообще стать. У меня 40 тыс. штыков московской милиции. И меня попробует кто-то снести?" – добавил Пугачев.
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью
Пугачев является основателем "Межпромбанка". Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.
Кроме "Межпромбанка", по данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.
Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.
В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.
В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.