Внуки поздравили Наину Ельцину с 88-летием

39-летний внук первого российского президента Бориса Ельцина Борис Ельцин – младший в Instagram поделился фото своей бабушки – 88-летней Наины Ельциной – в день ее рождения.
На фото также запечатлена сестра Бориса Ельцина – младшего 18-летняя Мария Юмашева.
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Наина Ельцина – вдова первого российского президента Бориса Ельцина, который умер в 2007 году в возрасте 77 лет.
Борис Ельцин – сын младшей дочери Ельциных Татьяны Дьяченко от экс-журналиста Валентина Юмашева, исполняющего с 2018 года обязанности советника президента РФ Владимира Путина на общественных началах. Мария Юмашева – младшая дочь Дьяченко и Юмашева, рожденная в 2002 году.