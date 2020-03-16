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16 марта, 2020
 
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Внуки поздравили Наину Ельцину с 88-летием

Борис Ельцин – младший и Мария Юмашева, внуки первого российского президента Бориса Ельцина, поздравили Наину Ельцину с 88-летием.

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14 марта вдове первого российского президента Бориса Ельцина исполнилось 88 лет
14 марта вдове первого российского президента Бориса Ельцина исполнилось 88 лет
Фото:

39-летний внук первого российского президента Бориса Ельцина Борис Ельцин – младший в Instagram поделился фото своей бабушки – 88-летней Наины Ельциной – в день ее рождения. 

На фото также запечатлена сестра Бориса Ельцина – младшего 18-летняя Мария Юмашева. 

Наина Ельцина – вдова первого российского президента Бориса Ельцина, который умер в 2007 году в возрасте 77 лет. 

Борис Ельцин – сын младшей дочери Ельциных Татьяны Дьяченко от экс-журналиста Валентина Юмашева, исполняющего с 2018 года обязанности советника президента РФ Владимира Путина на общественных началах. Мария Юмашева – младшая дочь Дьяченко и Юмашева, рожденная в 2002 году. 

Теги: Борис Ельцин, Татьяна Юмашева, Валентин Юмашев
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