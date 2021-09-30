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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Идея, чтобы Ельцин сказал: "Я устал, я ухожу" – и передал власть Путину, была моя. Я говорю: "Ребята, шансов избраться через полгода у Путина ноль. Этого мальчика просто разорвут"

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Пугачев: Идея возникла у меня. Но эта идея была технологической, не политической
Пугачев: Идея возникла у меня. Но эта идея была технологической, не политической
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что ему принадлежит идея, чтобы первый президент РФ Борис Ельцин передал власть нынешнему главе государства Владимиру Путину.

Гордон спросил, у кого "родилось решение, чтобы Ельцин сказал: "Я устал, я ухожу" – и передал власть Путину".

"У меня. Но эта идея была технологической, не политической. Это уже был момент, когда Путин уже на самолетах летает, все его любят, он красавчик, молодой, говорит что-то в отличие от Ельцина, которого последние два года никто не видел", – ответил бизнесмен.

В то время Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, в 1996 году был одним из руководителей его предвыборного штаба. Путин уже занимал пост и.о. главы правительства. Пугачев, по его же словам, считал, что избраться президентом у Путина тогда не было шансов, если бы не приняли "какое-то радикальное решение".

"Все идет к тому, что Путину избираться через полгода. И тут такая огорчительная весть. Я говорю: "Ребята, шансов избраться через полгода у Путина ноль. При всех этих полетах, любви и так далее. Как только начнется предвыборная кампания, и коммунисты, и демократы, и все остальные со своими предвыборными программами и опытом этого мальчика просто разорвут. А мальчик привык на камеру говорить, когда никто не перебивает. Он же никогда не избирался даже в сельсовет – везде назначали. Там назначили, здесь назначили, тут выгнали, там проиграл, тут дача сгорела… Как вы думаете, ребята: как он станет президентом? Думаете, американские политтехнологи приедут и опять будут шарики запускать? Не проходит. Сейчас надо какое-то радикальное решение принять". – "Например?" – "Правильно было бы, если бы Ельцин сказал: "Я ухожу". Ну, типа, ситуация тяжелая, надо думать о детях, о внуках". Они говорят: "Нет человека, который ему это скажет", – рассказал он.

По словам Пугачева, эту идею Ельцину озвучил его советник Валентин Юмашев.

"Звонит [Юмашев] на следующий день в 10 часов утра. Я еще на даче. "Подгребай в Кремль. Есть новости". – "Скажи по телефону. По вертушке". – "Нет, не скажу". – "Хорошо, еду". Думаю: "Наверное, еще какая-нибудь засада". Приезжаю: "Поговорил с Борисом Николаевичем. Он согласен". – "В смысле?" – "Готов уйти". Я говорю: "Валя, ты красавец", – рассказал Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Пугачев является основателем "Межпромбанка". Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме "Межпромбанка", по данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В Москве Пугачев жил с Путиным через забор.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Ельцин, Сергей Пугачев, президент, Валентин Юмашев
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