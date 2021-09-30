Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Идея, чтобы Ельцин сказал: "Я устал, я ухожу" – и передал власть Путину, была моя. Я говорю: "Ребята, шансов избраться через полгода у Путина ноль. Этого мальчика просто разорвут"

Пугачев: Идея возникла у меня. Но эта идея была технологической, не политической Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон спросил, у кого "родилось решение, чтобы Ельцин сказал: "Я устал, я ухожу" – и передал власть Путину".

"У меня. Но эта идея была технологической, не политической. Это уже был момент, когда Путин уже на самолетах летает, все его любят, он красавчик, молодой, говорит что-то в отличие от Ельцина, которого последние два года никто не видел", – ответил бизнесмен.

В то время Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, в 1996 году был одним из руководителей его предвыборного штаба. Путин уже занимал пост и.о. главы правительства. Пугачев, по его же словам, считал, что избраться президентом у Путина тогда не было шансов, если бы не приняли "какое-то радикальное решение".

"Все идет к тому, что Путину избираться через полгода. И тут такая огорчительная весть. Я говорю: "Ребята, шансов избраться через полгода у Путина ноль. При всех этих полетах, любви и так далее. Как только начнется предвыборная кампания, и коммунисты, и демократы, и все остальные со своими предвыборными программами и опытом этого мальчика просто разорвут. А мальчик привык на камеру говорить, когда никто не перебивает. Он же никогда не избирался даже в сельсовет – везде назначали. Там назначили, здесь назначили, тут выгнали, там проиграл, тут дача сгорела… Как вы думаете, ребята: как он станет президентом? Думаете, американские политтехнологи приедут и опять будут шарики запускать? Не проходит. Сейчас надо какое-то радикальное решение принять". – "Например?" – "Правильно было бы, если бы Ельцин сказал: "Я ухожу". Ну, типа, ситуация тяжелая, надо думать о детях, о внуках". Они говорят: "Нет человека, который ему это скажет", – рассказал он.

По словам Пугачева, эту идею Ельцину озвучил его советник Валентин Юмашев.

"Звонит [Юмашев] на следующий день в 10 часов утра. Я еще на даче. "Подгребай в Кремль. Есть новости". – "Скажи по телефону. По вертушке". – "Нет, не скажу". – "Хорошо, еду". Думаю: "Наверное, еще какая-нибудь засада". Приезжаю: "Поговорил с Борисом Николаевичем. Он согласен". – "В смысле?" – "Готов уйти". Я говорю: "Валя, ты красавец", – рассказал Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube