Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин не любит ничего делать своими руками. С ним договориться можно о чем угодно, но только делать придется самому

Пугачев: Путин скажет: "Мы с тобой договорились – и я все сделал". При этом он палец о палец не ударит Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Он не любит ничего делать своими руками. С Путиным договориться можно о чем угодно, но только делать придется самому. То есть с ним можно договориться: "Давай Васю Иванова назначим министром здравоохранения"... На него влияют все. Он вообще не принимает решений ни под нажимом, ни единолично. Вы можете о чем угодно с ним договориться, но вы должны это сделать. То есть у меня миллион реальных примеров, когда я говорю: "Это очень важно, это надо сделать". – "Я согласен". – "Так надо снимать трубку, звонить". Он говорит: "Надо – давай. Встречайся, договаривайся, делай". И это должно дойти до момента, когда к нему ляжет на стол указ со всеми визами на красном бланке и он скажет: "Мы с тобой договорились – и я все сделал". При этом он палец о палец не ударит", – сказал Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью.

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