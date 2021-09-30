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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин всю жизнь прожил в коммунальной квартире с родителями, даже когда уже у него было две дочери

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Пугачев рассказал о характере Путина, с которым плотно общался много лет
Пугачев рассказал о характере Путина, с которым плотно общался много лет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев считает, что Путин – "слабый, неуверенный в себе" человек. Об этом Пугачев сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, как бы он охарактеризовал Путина в нескольких словах.

"От этого все комплексы. От этого, собственно, эти "мочить в сортире", нереализуемые истории, незаинтересованный в том, что делает", – сказал бизнесмен.

По его словам, Путин "достаточно ленивый", любит поспать, любит комфорт.

"Но есть противоречие: комфорт, который он любит, может, для вас – это и не комфорт. Просто он всю жизнь прожил в коммунальной квартире. Он жил в коммунальной квартире с родителями, когда уже у него было две дочери", – заявил бизнесмен.

Кроме того, по его словам, Путин очень завистлив и настолько не любит читать, что не читает не только книги, но и важные, касающиеся лично его документы.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с середины 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.

В январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки". В материале о дворце президента РФ в Геленджике сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена. Ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян". Позже российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.

Команда Навального 15 апреля опубликовала в YouTube новое расследование "Тайна валдайской дачи Путина". В ней отметили, что у Путина четыре официальные резиденции – Кремль, Ново-Огарево в Подмосковье, Бочаров Ручей в Сочи и Валдай в Новгородской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, жилье, Сергей Пугачев, квартира
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