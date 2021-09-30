Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин всю жизнь прожил в коммунальной квартире с родителями, даже когда уже у него было две дочери

"От этого все комплексы. От этого, собственно, эти "мочить в сортире", нереализуемые истории, незаинтересованный в том, что делает", – сказал бизнесмен.

По его словам, Путин "достаточно ленивый", любит поспать, любит комфорт.

"Но есть противоречие: комфорт, который он любит, может, для вас – это и не комфорт. Просто он всю жизнь прожил в коммунальной квартире. Он жил в коммунальной квартире с родителями, когда уже у него было две дочери", – заявил бизнесмен.

Кроме того, по его словам, Путин очень завистлив и настолько не любит читать, что не читает не только книги, но и важные, касающиеся лично его документы.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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