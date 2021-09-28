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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Дочери Путина своеобразные. Пирсинг одна девочка любила. Вся была обвешана в 10–12 лет

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Пугачев поделился воспоминаниями о дочерях Путина
Пугачев поделился воспоминаниями о дочерях Путина
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев, который находится в розыске на родине, живет во Франции и судится с Россией в Гааге из-за активов стоимостью $15 млрд, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал дочерей Путина Марию и Катерину "прогрессивными" и "очень западными".

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с середины 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Предприниматель рассказал, что дочери Путина и его старшие сыновья – ровесники. На своем сайте бизнесмен опубликовал фото, снятые в Кремле и в его доме, на которых, в частности, запечатлены его сыновья Виктор и Александр и дочери Путина в начале 2000-х. 

Александр Пугачев, Катерина Путина, Мария Путина и Виктор Пугачев, начало 2000-х.Скриншот: pugachevsergei.com
Александр Пугачев, Катерина Путина, Мария Путина и Виктор Пугачев, начало 2000-х. Скриншот: pugachevsergei.com

Гордон спросил у Пугачева, какими он запомнил детей Путина.

"Своеобразные. Очень прогрессивные. Учились в немецкой посольской школе. Пирсинг одна девочка любила. Вся была обвешана в возрасте 10–12 лет, – рассказал Пугачев, уточнив, что говорит о младшей дочери Путина Катерине. – Я бы сказал, они очень-очень западные". 

Журналист уточнил, известно ли Пугачеву о других детях Путина, в частности рожденных бывшей российской гимнасткой Алиной Кабаевой.

"Не знаю. Не присутствовал", – ответил бизнесмен.

Интервью Гордона с Пугачевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

В 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Алина Кабаева, Людмила Путина, Сергей Пугачев, Катерина Тихонова, Мария Фаассен, Елизавета Кривоногих
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