Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Дочери Путина своеобразные. Пирсинг одна девочка любила. Вся была обвешана в 10–12 лет

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с середины 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Предприниматель рассказал, что дочери Путина и его старшие сыновья – ровесники. На своем сайте бизнесмен опубликовал фото, снятые в Кремле и в его доме, на которых, в частности, запечатлены его сыновья Виктор и Александр и дочери Путина в начале 2000-х.

Александр Пугачев, Катерина Путина, Мария Путина и Виктор Пугачев, начало 2000-х. Скриншот: pugachevsergei.com

Гордон спросил у Пугачева, какими он запомнил детей Путина.

"Своеобразные. Очень прогрессивные. Учились в немецкой посольской школе. Пирсинг одна девочка любила. Вся была обвешана в возрасте 10–12 лет, – рассказал Пугачев, уточнив, что говорит о младшей дочери Путина Катерине. – Я бы сказал, они очень-очень западные".

Журналист уточнил, известно ли Пугачеву о других детях Путина, в частности рожденных бывшей российской гимнасткой Алиной Кабаевой.

"Не знаю. Не присутствовал", – ответил бизнесмен.

Интервью Гордона с Пугачевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00