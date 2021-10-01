Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Как-то выезжаем из Кремля, Путин уже президент. Он говорит: “А можно в театр эстрады заехать Хазанова поздравить? А то я только по телевизору его видел”

"Надо же понимать, что [Путин] приехал из деревни – он особо никого не знает. Он половину людей по телевизору видел. Забегаю вперед: мы выезжаем из Кремля, он уже президент. А он мне говорит: "А можно в театр эстрады заехать? Там [артист Геннадий] Хазанов, какая-то премьера… Можно заехать поздравить?" – "Да зачем он тебе нужен? Придет – поздравишь". Он говорит: "Хотел увидеть, а то я только по телевизору видел", – рассказал он.
По словам Пугачева, к Хазанову они с Путиным заехали вдвоем.
"Гена, здравствуй. Вот к тебе…" – "А-а-а! Президент пришел… Ничего себе!" Надо понимать, что здесь очень много контрастных, интересных вещей", – отметил бывший друг Путина.
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью
Путин родился в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург), окончил там институт КГБ, жил и работал в Германии, потом вернулся в родной город. В 1990–1996 годы Путин работал помощником мэра Ленинграда Анатолия Собчака. После завершения каденции Собчака Путин перебрался в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента Павла Бородина.
В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом в отставку первого президента России Бориса Ельцина Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов.
Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.