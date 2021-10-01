Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Как-то выезжаем из Кремля, Путин уже президент. Он говорит: “А можно в театр эстрады заехать Хазанова поздравить? А то я только по телевизору его видел”

Путину (на фото справа) предлагали поздравить Хазанова, когда он придет сам Фото: kremlin.ru

"Надо же понимать, что [Путин] приехал из деревни – он особо никого не знает. Он половину людей по телевизору видел. Забегаю вперед: мы выезжаем из Кремля, он уже президент. А он мне говорит: "А можно в театр эстрады заехать? Там [артист Геннадий] Хазанов, какая-то премьера… Можно заехать поздравить?" – "Да зачем он тебе нужен? Придет – поздравишь". Он говорит: "Хотел увидеть, а то я только по телевизору видел", – рассказал он.

По словам Пугачева, к Хазанову они с Путиным заехали вдвоем.

"Гена, здравствуй. Вот к тебе…" – "А-а-а! Президент пришел… Ничего себе!" Надо понимать, что здесь очень много контрастных, интересных вещей", – отметил бывший друг Путина.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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