ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Как-то выезжаем из Кремля, Путин уже президент. Он говорит: “А можно в театр эстрады заехать Хазанова поздравить? А то я только по телевизору его видел”

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Путину (на фото справа) предлагали поздравить Хазанова, когда он придет сам
Путину (на фото справа) предлагали поздравить Хазанова, когда он придет сам
Фото: kremlin.ru

В начале своей карьеры нынешний президент России Владимир Путин многих известных людей видел только по телевизору. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев.

"Надо же понимать, что [Путин] приехал из деревни – он особо никого не знает. Он половину людей по телевизору видел. Забегаю вперед: мы выезжаем из Кремля, он уже президент. А он мне говорит: "А можно в театр эстрады заехать? Там [артист Геннадий] Хазанов, какая-то премьера… Можно заехать поздравить?" – "Да зачем он тебе нужен? Придет – поздравишь". Он говорит: "Хотел увидеть, а то я только по телевизору видел", – рассказал он.

По словам Пугачева, к Хазанову они с Путиным заехали вдвоем.

"Гена, здравствуй. Вот к тебе…" – "А-а-а! Президент пришел… Ничего себе!" Надо понимать, что здесь очень много контрастных, интересных вещей", – отметил бывший друг Путина.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин родился в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург), окончил там институт КГБ, жил и работал в Германии, потом вернулся в родной город. В 1990–1996 годы Путин работал помощником мэра Ленинграда Анатолия Собчака. После завершения каденции Собчака Путин перебрался в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента Павла Бородина.

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом в отставку первого президента России Бориса Ельцина Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов.

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, театр, Сергей Пугачев, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
По словам Пугачева (на фото), идея передачи власти от Ельцина к Путину была технологической, а не политической  
ПОЛИТИКА
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Сделать Путина преемником Ельцина в кабинете у Дьяченко и Юмашева предложил я. Татьяна сказала: “Не нравится мне он. Не нравится, что из КГБ” G
Вчера 18.30  
Пугачев рассказал, что Путин любил пить кефир на работе  
ПОЛИТИКА
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: У Путина стол всегда был пустой: чистая бумага, отточенные карандаши – и ни одного документа. Он всегда мне говорил: "Ну чего? Кефирчику хочешь?" G
Вчера 17.30  
Пугачев рассказал о характере Путина, с которым плотно общался много лет  
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин всю жизнь прожил в коммунальной квартире с родителями, даже когда уже у него было две дочери G
Вчера 16.20  
Пугачев: Идея возникла у меня. Но эта идея была технологической, не политической  
ПОЛИТИКА
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Идея, чтобы Ельцин сказал: "Я устал, я ухожу" – и передал власть Путину, была моя. Я говорю: "Ребята, шансов избраться через полгода у Путина ноль. Этого мальчика просто разорвут" G
Вчера 15.50  
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант Актуально
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос
Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос
Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс
Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
  "Я поменяла планы и решила выпускать именно ее". Loboda презентовала песню Americano. Аудио
  "Я поменяла планы и решила выпускать именно ее". Loboda презентовала песню Americano. Аудио
"Пропитый видок у примы", "Юбку забыла надеть". Волочкова позировала с двумя мужчинами
"Пропитый видок у примы", "Юбку забыла надеть". Волочкова позировала с двумя мужчинами
"Богиня бессмертной красоты". Стоун обнародовала фото в бюстгальтере
"Богиня бессмертной красоты". Стоун обнародовала фото в бюстгальтере
"Эротичненько", "Брачные игры". Беленюк провел шуточный спарринг с Белодед. Видео
"Эротичненько", "Брачные игры". Беленюк провел шуточный спарринг с Белодед. Видео
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Так выглядит свобода". Освободившаяся из-под опеки отца Спирс обнародовала в сети откровенные фото
"Так выглядит свобода". Освободившаяся из-под опеки отца Спирс обнародовала в сети откровенные фото
"Мое солнышко". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал жену в 13-ю годовщину свадьбы
"Мое солнышко". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал жену в 13-ю годовщину свадьбы
  "А-ха-ха! Какая крутизна!" Мэр Киева Кличко вживую спел на сцене в клубе
  "А-ха-ха! Какая крутизна!" Мэр Киева Кличко вживую спел на сцене в клубе
"Пипка болит?", "Такая малышка". Седокова в мини-шортах забросила на мужа ногу
"Пипка болит?", "Такая малышка". Седокова в мини-шортах забросила на мужа ногу
  Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
  Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Фу, гадость", "Сосандрия". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Фу, гадость", "Сосандрия". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS