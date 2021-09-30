Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Сделать Путина преемником Ельцина в кабинете у Дьяченко и Юмашева предложил я. Татьяна сказала: “Не нравится мне он. Не нравится, что из КГБ”

По словам Пугачева [на фото], идея передачи власти от Ельцина к Путину была технологической, а не политической Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Для начала мы это обсудили с [дочерью Ельцина] Татьяной Дьяченко и [советником Ельцина] Валей Юмашевым. Рассказал в более долгой беседе [cделать Путина преемником Ельцина в кабинете у Дьяченко и Юмашева]. Они говорят: "Да, понятно". Но надо понимать простую вещь: в тот момент против Татьяны и Вали Юмашева Скуратов возбудил уголовные дела", – объяснил он.

Как сказал миллиардер, Дьяченко отказалась поддержать кандидатуру Путина и сказала: "Не нравится мне он. Не нравится мне все-таки, что он из КГБ".

По словам Пугачева, Юмашев не сильно влиял на Дьяченко.

"Юмашев говорит: "Поговори с Таней без меня. Надо, чтобы она папе сказала, что так будет хорошо". Он же был секретарем Совбеза, сидел в 14-м корпусе. Ну как "сидел"? Приезжал раз в неделю, потому что делать там было нечего. Как и в ФСБ [Путину] тоже особо нечего было делать. Стол всегда был пустой. Было прикольно: у него лежала чистая бумага, отточенные карандаши – и ни одного документа. Он всегда мне говорил: "Ну чего? Кефирчику хочешь?" Он любил кефир попить. Я прихожу и говорю: "Володя, подъезжай на площадь, поговорим". Он приехал. Я говорю: "Есть такая идея…" – "Авантюра. Какое премьерство?" Речь шла не о президентстве. Он [Путин] понимал, что он поддерживает Кремль просто тем, что он директор ФСБ. И это правда", – сказал Пугачев.

Идея передачи власти от Ельцина к Путину была технологической, а не политической, добавил бизнесмен.

"Это уже был момент, когда Путин на самолетах летает, все его любят, он красавчик, молодой, говорит что-то, в отличие от Ельцина, которого последние два года никто не видел. Появляется человек, который складно излагает. "Всех замочим" и так далее", – пояснил он.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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