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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин не хотел становиться президентом. О назначении и.о. президента я его поставил перед фактом. Он сказал: "Максимум на два года"

 
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Пугачев считал, что для Путина (на фото) президентство будет "проходной историей"
Пугачев считал, что для Путина (на фото) президентство будет "проходной историей"
Фото: ЕРА (архив)

Владимир Путин изначально не планировал становиться президентом России. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев.

"В его планы это точно не входило. Нет, не хотел", – сказал он.

По словам бизнесмена, Путин "был поставлен перед фактом".

"Он сказал: "Максимум на два года". Это была для него такая же проходная история, как и управление делами, контрольное управление, директор ФСБ, секретарь Совбеза… Здесь восемь месяцев, здесь три месяца… Он уже привык", – объяснил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом в отставку первого президента России Бориса Ельцина Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов.

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Пугачев является основателем "Межпромбанка". Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме "Межпромбанка", по данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В Москве Пугачев жил с Путиным через забор.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Пугачев, президент, назначение
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