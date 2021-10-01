Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин не хотел становиться президентом. О назначении и.о. президента я его поставил перед фактом. Он сказал: "Максимум на два года"

Пугачев считал, что для Путина (на фото) президентство будет "проходной историей" Фото: ЕРА (архив)

"В его планы это точно не входило. Нет, не хотел", – сказал он.

По словам бизнесмена, Путин "был поставлен перед фактом".

"Он сказал: "Максимум на два года". Это была для него такая же проходная история, как и управление делами, контрольное управление, директор ФСБ, секретарь Совбеза… Здесь восемь месяцев, здесь три месяца… Он уже привык", – объяснил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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