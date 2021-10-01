Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я предложил Путину стать премьером. Он говорит: "Нет-нет. Заканчивайте"

Как рассказал Пугачев, Путин говорил ему, что не хочет возглавлять правительство РФ в 1999 году Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В то время Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, в 1996 году был одним из руководителей его предвыборного штаба. Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

По словам Пугачева Путин в 1999 году перед назначением на пост первого заместителя и и.о. главы правительства приходил на "смотрины" к дочери Ельцина Татьяне Юмашевой (тогда – Дьяченко) и советнику Ельцина Валентину Юмашеву.

"Я его пригласил", – сказал бизнесмен.

"Я прихожу [к Путину в ФСБ] и говорю: "Володя, подъезжай на площадь, поговорим". Он приехал. Я говорю: "Есть такая идея…" – "Авантюра. Какое премьерство?" Речь шла не о президентстве [а о премьерстве]. Он говорит: "Нет-нет. Заканчивайте". Он понимал, что он поддерживает Кремль просто тем, что он директор ФСБ. И это правда", – добавил Пугачев.

Как рассказал бизнесмен, после встречи с дочерью Ельцина Путин говорил ему, что не хочет возглавлять правительство.

"Искренне [не хотел], конечно. Никакой игры", – отметил Пугачев.

Потом Ельцин провел совещание, после которого Путин изменил свою точку зрения и "вышел из кабинета премьером".

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube