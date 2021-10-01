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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я предложил Путину стать премьером. Он говорит: "Нет-нет. Заканчивайте"

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Как рассказал Пугачев, Путин говорил ему, что не хочет возглавлять правительство РФ в 1999 году
Как рассказал Пугачев, Путин говорил ему, что не хочет возглавлять правительство РФ в 1999 году
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что в 1999 году предложил Владимиру Путину, который тогда был директором ФСБ, стать и.о. премьер-министра.

В то время Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, в 1996 году был одним из руководителей его предвыборного штаба. Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

По словам Пугачева Путин в 1999 году перед назначением на пост первого заместителя и и.о. главы правительства приходил на "смотрины" к дочери Ельцина Татьяне Юмашевой (тогда – Дьяченко) и советнику Ельцина Валентину Юмашеву.

"Я его пригласил", – сказал бизнесмен.

"Я прихожу [к Путину в ФСБ] и говорю: "Володя, подъезжай на площадь, поговорим". Он приехал. Я говорю: "Есть такая идея…" – "Авантюра. Какое премьерство?" Речь шла не о президентстве [а о премьерстве]. Он говорит: "Нет-нет. Заканчивайте". Он понимал, что он поддерживает Кремль просто тем, что он директор ФСБ. И это правда", – добавил Пугачев.

Как рассказал бизнесмен, после встречи с дочерью Ельцина Путин говорил ему, что не хочет возглавлять правительство.

"Искренне [не хотел], конечно. Никакой игры", – отметил Пугачев.

Потом Ельцин провел совещание, после которого Путин изменил свою точку зрения и "вышел из кабинета премьером".

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Пугачев является основателем "Межпромбанка". Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме "Межпромбанка", по данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В Москве Пугачев жил с Путиным через забор.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Ельцин, Сергей Пугачев, правительство РФ, премьер-министр
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