Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Жена Путина влияла на принятие решений. Сидим, Люда на стол накроет и говорит: "Мне не нравится этот давно". Путин ее слушал

В браке Путин был 30 лет Фото: ЕРА

"Она влияла на принятие решений... Я много раз присутствовал при этом. Практически каждый день сидим, Люда на стол накроет, чай заварит и говорит: "Мне не нравится он давно". "Не доверяй [экс-председателю российского правительства Михаилу] Касьянову" [например]. Да, Людмилу он слушал", – рассказал Пугачев.

Он утверждает, что Путин "вообще не принимает решений", на эти решения влияют другие люди.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube