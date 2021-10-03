Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: При мне назначение в Совет федерации РФ стоило $3 млн

"При мне это стоило $3 млн губернатору. Назначение в Совет Федерации представителем от республики", – сказал он.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Контекст:

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы в 2001–2011 годах.