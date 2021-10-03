Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин со Шредером парились в бане – она сгорела от напряжения. Они еле успели выскочить оттуда

Шредер после ухода с поста канцлера Германии (на снимке он с Путиным в Сочи в 2004 году) стал председателем совета директоров "Роснефти" Фото: ЕРА

Как часто это происходило, бизнесмен не рассказал, но отметил, что однажды баня, в которой парились два политика, сгорела.

"Шредер вообще, еще будучи канцлером, просто не вылезал оттуда [из-за границы]. Помню, они парились в бане с Путиным – баня сгорела от напряжения. Они только успели выскочить оттуда. Хотя Путин – не фанат бани", – отметил Пугачев.

Об этом случае он рассказал в контексте разговора о коррупции о том, как Путин "тратит деньги на подкуп зарубежных политиков".

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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