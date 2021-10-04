Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Людмила Путина мне как-то сказала: "Я работала прядильщицей на каком-то левом заводе, где все бухали с утра до ночи"

"Хороший человек. Честная, простая. Я помню, как-то мы вместе путешествовали, говорю: "Да, здесь, конечно, невзрачно…" Она мне говорит: "Сергей Викторович, знаете, где я выросла? Я выросла в Калининграде на окраине и работала прядильщицей на каком-то левом заводе, где все бухали с утра до ночи. А вы мне говорите: "Здесь не очень", как будто я приехала из Букингемского дворца", – рассказал Пугачев.

Он отметил, что не может сказать, что у него остались на 100% хорошие впечатления от общения с Путиной, потому что у нее "было желание как-то влезть, как-то повлиять" на своего мужа.

Пугачев также заявил, что ему не было жаль ее, когда Путин развелся с женой, потому что, по его словам, когда она была еще женой заместителя управляющего делами президента, каждый вечер говорила: "Мы завтра разведемся, завтра пойдем разводиться…"

"И когда были выборы, она просто практически шантажировала нас. Не его – нас. Она говорит: "Я не собираюсь. Какая первая леди? Завтра подаю на развод... У нас никакой любви, жизни давно никакой нет. Дружба – и все. До свидания", – пересказал слова Путиной бизнесмен.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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