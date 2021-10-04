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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Людмила Путина мне как-то сказала: "Я работала прядильщицей на каком-то левом заводе, где все бухали с утра до ночи"

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Людмила Путина рассказывала, что в юности работала прядильщицей на заводе на окраине Калининграда
Людмила Путина рассказывала, что в юности работала прядильщицей на заводе на окраине Калининграда
Фото: EPA

Бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила – хороший, честный человек, считает российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Хороший человек. Честная, простая. Я помню, как-то мы вместе путешествовали, говорю: "Да, здесь, конечно, невзрачно…" Она мне говорит: "Сергей Викторович, знаете, где я выросла? Я выросла в Калининграде на окраине и работала прядильщицей на каком-то левом заводе, где все бухали с утра до ночи. А вы мне говорите: "Здесь не очень", как будто я приехала из Букингемского дворца", – рассказал Пугачев.

Он отметил, что не может сказать, что у него остались на 100% хорошие впечатления от общения с Путиной, потому что у нее "было желание как-то влезть, как-то повлиять" на своего мужа.

Пугачев также заявил, что ему не было жаль ее, когда Путин развелся с женой, потому что, по его словам, когда она была еще женой заместителя управляющего делами президента, каждый вечер говорила: "Мы завтра разведемся, завтра пойдем разводиться…"

"И когда были выборы, она просто практически шантажировала нас. Не его – нас. Она говорит: "Я не собираюсь. Какая первая леди? Завтра подаю на развод... У нас никакой любви, жизни давно никакой нет. Дружба – и все. До свидания", – пересказал слова Путиной бизнесмен.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

На уроженке Калининграда Людмиле Шкребневой Путин женился в июле 1983 года.

В июне 2013 года Путины публично объявили о завершении их брака по обоюдному согласию. С тех пор президент РФ официально не женился.

В 2016 году "Собеседник" сообщил, что экс-первая леди теперь носит фамилию Очеретная, выйдя замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Людмила Путина, Сергей Пугачев, президент, развод, жена
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