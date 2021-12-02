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ПОЛИТИКА

"Публикую то, что Ткач побоялся дать". Гордон показал новые фотографии с дня рождения Шустера

Савик Шустер, Арсен Аваков, Евгений Комаровский, Алеся Бацман и Дмитрий Гордон на территории Тракайского замка
Савик Шустер, Арсен Аваков, Евгений Комаровский, Алеся Бацман и Дмитрий Гордон на территории Тракайского замка
Фото: gordondmytro / Instagram

1 декабря основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон отреагировал на расследование "Украинской правды" о праздновании дня рождения украинского телеведущего Савика Шустера в Литве и выложил еще серию снимков с торжества. Расследованию журналист посвятил четыре поста в Instagram.

"Украинская правда" в расследовании напомнила, что 22 ноября бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в соцсетях фотографию, на которой запечатлены он, Шустер, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, партнер Шустера, продюсер и бизнесмен Павел Елизаров, Гордон и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Фото было сделано возле Тракайского замка, а все герои снимка держали в руках средневековое оружие – мечи, топоры и щиты. Гордон позже объяснил, что вся эта компания праздновала в Литве, на родине Шустера, его день рождения – 22 ноября телеведущему исполнилось 69 лет. 

"За этим фото на самом деле ничего не стоит, кроме того, что мы любим Савика, приехали отпраздновать его день рождения и сфотографировались с предметами, взятыми у рыцарей напрокат. А кто уж там себе больной головой надумал, то это дело не наше, а больной головы. А может, и не одной", – заявил тогда Гордон.

"Украинская правда" выяснила, что гости дня рождения Шустера вылетели в Вильнюс из Борисполя 21 ноября на чартерном рейсе, а вернулись в Украину 23 ноября. 22 ноября, по данным издания, в Вильнюс также прилетел самолет украинского миллиардера Рината Ахметова. Журналисты опубликовали кадры, снятые скрытой камерой, как гости Шустера прогуливаются по улицам Вильнюса, а затем отмечают день рождения в одном из ресторанов города. Авторы расследования подчеркнули, что Ахметова среди гостей вечеринки не было, но, по данным источника "Украинской правды" "в политических кругах", в Вильнюсе он якобы обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах. С кем именно, издание не уточнило.

"Расследование [журналиста "Украинской правды"] Михаила Ткача о праздновании дня рождения Савика Шустера в Литве видели? Мало, мало фактов. Сегодня публикую то, что Ткач побоялся дать. Это только первая часть. Через несколько часов будет и вторая, главная", – написал Гордон в Instagram вечером 1 декабря и опубликовал первую порцию снимков. 

На этих снимках гости Шустера позируют в аэропорту Вильнюса и во время посещения Тракайского замка. 

На фотографиях также запечатлены другие приглашенные на день рождения телеведущего, в частности, главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, российский экономист Андрей Илларионов, бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, жена Гройсмана Алена Гройсман. 

Давид Сакварелидзе, Владимир и Елена Гройсманы, Евений Комаровский, Алеся Бацман, Дмитрий Гордон и Андрей Илларионов. Фото: gordondmytro / Instagram
Давид Сакварелидзе, Владимир и Алена Гройсманы, Евений Комаровский, Алеся Бацман, Дмитрий Гордон и Андрей Илларионов. Фото: gordondmytro / Instagram

"Это еще не весь компромат. Через полчаса вообще мало места будет", – написал Гордон во втором посте и выложил фотографию из ресторана. На ней Бацман фотографирует Комаровского и Гордона за столом. Рядом за происходящим наблюдает Аваков. 

В третьем посте Гордон опубликовал еще серию снимков, сделанных на территории замка, в том числе со средневековым оружием, и фотографии из ресторана. На изображениях можно рассмотреть, что на праздновании также присутствовал бывший народный депутат, лидер "Европейской партии" Николай Катеринчук. 

"Вот теперь всех засветил, аж от сердца отлегло. Михаил Ткач, не завидуйте!" – подписал снимки журналист.

Все гости дня рождения Шустера: Николай Катеринчук, Андрей Илларионов, Евгений Комаровский, Владимир и Елена Гройсманы, Алеся Бацман, Дмитрий Гордон, Павел Елизаров, Савик Шустер, Арсен Аваков. Фото: gordondmytro / Instagram
Все гости дня рождения Шустера: Николай Катеринчук, Андрей Илларионов, Евгений Комаровский, Владимир и Алена Гройсманы, Алеся Бацман, Дмитрий Гордон, Павел Елизаров, Савик Шустер, Арсен Аваков, депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис. Фото: gordondmytro / Instagram

Андрей Илларионов, Давид Сакварелидзе, Евгений Комаровский (четвертый слева), Арсен Аваков, Савик Шустер, Дмитрий Гордон, Владимир Гройсман и Николай Катеринчук. Фото: gordondmytro / Instagram
Андрей Илларионов, Давид Сакварелидзе, Эмануэлис Зингерис, Евгений Комаровский, Арсен Аваков, Савик Шустер, Дмитрий Гордон, Владимир Гройсман и Николай Катеринчук. Фото: gordondmytro / Instagram

Арсен Аваков, Дмитрий Гордон, Евгений Комаровский и Савик Шустер. Фото: gordondmytro / Instagram
Арсен Аваков, Дмитрий Гордон, Евгений Комаровский и Савик Шустер. Фото: gordondmytro / Instagram

В четвертом посте Гордон опубликовал видео рыцарского представления, сделанное на территории замка. 

"Ну а теперь жирная точка", – написал он. 

В комментариях читатели интересуются у журналиста, а где же Ахметов. 

"А фоткал Ахметов?" – пошутил sammbog.

"А кто ж еще?" – ответил Гордон. 

Скриншот: gordondmytro / Instagram
Скриншот: gordondmytro / Instagram

Контекст:

Расследование "Украинской правды" было опубликовано в YouTube 30 ноября. Его уже посмотрели более 770 тыс. раз.

Материал появился на фоне слухов о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и Ахметовым, который считается самым богатым гражданином Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

В расследовании также сказано, что 22 ноября, в день, когда самолет с гостями Шустера и самолет Ахметова прилетели в Литву, журналисты издания заметили в аэропорту Вильнюса брата мэра Киева, боксера Владимира Кличко. Автор расследования Ткач спросил у мэра Киева Виталия Кличко, встречался ли его брат в Вильнюсе с Ахметовым и был ли он посредником в его переговорах с бизнесменом. Виталий Кличко ответил, что дружит с Шустером, но на его празднике присутствовать не мог, так как поехал на день рождения дочери, и сказал, что "Владимир вне политики и не уполномочен вести никаких переговоров".

Аваков сказал, что на дне рождения Шустера "у него не было никаких отдельных встреч с гостями". "Состав гостей мне обсуждать некорректно: я не репортер, я гость. Корректно самому Савику, если сочтет нужным", – отметил бывший министр. 

1 декабря в комментарии "Украинской правде" Шустер сказал, что свое 69-летие он решил отпраздновать с друзьями на родине. "Я показал им мою Литву. Рассказал об истории Великого княжества Литовского, простиравшегося чуть ли не до Москвы. Мои гости узнали, почему до советской, а затем нацисткой оккупации Вильнюс называли Северным Иерусалимом, каким символом было кафе Neringa для многих диссидентов", – рассказал журналист. По его словам, в эти дни современная политика "его мало интересовала".

Ахметов, как заявили в "Украинской правде", комментировать расследование отказался. 

Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Савик Шустер, Арсен Аваков, Литва, Андрей Илларионов, Владимир Гройсман, Николай Катеринчук, Вильнюс, Евгений Комаровский, Давид Сакварелидзе, Павел Елизаров, Михаил Ткач, Эмануэлис Зингерис
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