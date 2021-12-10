Белый дом о разговоре Байдена и Зеленского: Лидеры призвали РФ снизить напряжение, дипломатия – лучший способ добиться прогресса

США вместе с союзниками ответят решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения РФ в Украину, отметил Байден Фото: The White House / Flickr

Об этом говорится в релизе по итогу беседы глав двух государств, опубликованном на сайте Белого дома.

"[Байден] ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства. Он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – подчеркивается в сообщении.

Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины".

"Лидеры [США и Украины] призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия – лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта", – указывается в релизе.

Как сообщили в Белом доме, Байден также "подчеркнул готовность США поддержать меры по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата".

Это третий телефонный разговор Зеленского и Байдена, первый состоялся в апреле, второй – в июне.

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.