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Белый дом о разговоре Байдена и Зеленского: Лидеры призвали РФ снизить напряжение, дипломатия – лучший способ добиться прогресса

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США вместе с союзниками ответят решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения РФ в Украину, отметил Байден
США вместе с союзниками ответят решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения РФ в Украину, отметил Байден
Фото: The White House / Flickr

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе разговора 9 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников агрессивными действиями России по отношению к Украине.

Об этом говорится в релизе по итогу беседы глав двух государств, опубликованном на сайте Белого дома.

"[Байден] ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства. Он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – подчеркивается в сообщении.

Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины".

"Лидеры [США и Украины] призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия – лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта", – указывается в релизе.

Как сообщили в Белом доме, Байден также "подчеркнул готовность США поддержать меры по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата".

Это третий телефонный разговор Зеленского и Байдена, первый состоялся в апреле, второй – в июне

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.

Контекст:

Разговор президентов США и Украины состоялся после беседы Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным 7 декабря.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО. По словам Байдена, решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, США решили быть активным участником мирного процесса.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, телефоны, переговоры, агрессия, Белый дом, вторжение, Минские соглашения, нормандский формат, Владимир Зеленский, наступление, президент
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