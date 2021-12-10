Зеленский представил Байдену видение имплементации Минских договоренностей – Офис президента Украины

Зеленский (на фото) сообщил Байдену, что Украина имеет "четкие" предложения по разблокированию мирного процесса, отметили в ОПУ Фото: president.gov.ua

"Украинская сторона… представила наше видение дальнейших шагов имплементации Минских договоренностей, которые твердо базируются на украинском национальном интересе, – сказал Сибига. – Ключевое сейчас для нас – вернуть мир в Украинское государство".

Замглавы ОПУ также добавил, что Зеленский готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил пресс-центр Офиса президента, Зеленский сообщил Байдену, что Украина имеет "четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готова обсуждать их в разных форматах".