Псаки назвала "абсолютно ложным" сообщение, что Байден убеждал Украину уступить территорию во избежание войны с РФ

Как сообщило 9 декабря Associated Press со ссылкой на неназванных представителей американской администрации, США могут оказывать давление на Украину, чтобы добиться частичной автономии временно оккупированных РФ территорий Донбасса.

Как указал бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, речь может идти о предоставлении пророссийским боевикам контроля над полицией, сферами здравоохранения и образования. В то же время он заявил, что не видит, чтобы Вашингтон подталкивал Киев к шагам, "которые поставили бы под угрозу суверенитет Украины или способность национального правительства принимать решения".

Псаки попросили прокомментировать сообщения, что США якобы оказывают давление на Украину, чтобы та уступила России часть территории, удержав таким образом РФ от вторжения.

Псаки опровергла эту информацию, назвав сообщение "абсолютно ложным".

По мнению советника главы Офиса президента (ОПУ) Алексея Арестовича, Вашингтон не может давить на Киев по вопросам, которые могли бы в перспективе разрушить государственность Украины.

"Никто не может надавить на Украину. Тем более американская сторона, которая постоянно подчеркивает и поддерживает суверенность нашего государства, – сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина". – Я так понимаю, Байден с [главой Кремля Владимиром] Путиным о чем-то договорился. И возможно, там будут частичные послабления для российской стороны. Для того, чтобы она пошла на мировую. Но скорее всего, они будут касаться гуманитарных вопросов".