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Псаки назвала "абсолютно ложным" сообщение, что Байден убеждал Украину уступить территорию во избежание войны с РФ

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Байден надеется разрешить напряженность на границах Украины дипломатическими средствами, отметила Псаки (на фото)
Байден надеется разрешить напряженность на границах Украины дипломатическими средствами, отметила Псаки (на фото)
Фото: The White House / Flickr

Соединенные Штаты ожидают, что Россия будет уважать границу Украины, президент США Джо Байден надеется разрешить напряженность на границах Украины дипломатическими средствами. Об этом на брифинге 9 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщил Newsweek.

Как сообщило 9 декабря Associated Press со ссылкой на неназванных представителей американской администрации, США могут оказывать давление на Украину, чтобы добиться частичной автономии временно оккупированных РФ территорий Донбасса.

Как указал бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, речь может идти о предоставлении пророссийским боевикам контроля над полицией, сферами здравоохранения и образования. В то же время он заявил, что не видит, чтобы Вашингтон подталкивал Киев к шагам, "которые поставили бы под угрозу суверенитет Украины или способность национального правительства принимать решения".

Псаки попросили прокомментировать сообщения, что США якобы оказывают давление на Украину, чтобы та уступила России часть территории, удержав таким образом РФ от вторжения.  

Псаки опровергла эту информацию, назвав сообщение "абсолютно ложным".

По мнению советника главы Офиса президента (ОПУ) Алексея Арестовича, Вашингтон не может давить на Киев по вопросам, которые могли бы в перспективе разрушить государственность Украины.

"Никто не может надавить на Украину. Тем более американская сторона, которая постоянно подчеркивает и поддерживает суверенность нашего государства, – сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина". – Я так понимаю, Байден с [главой Кремля Владимиром] Путиным о чем-то договорился. И возможно, там будут частичные послабления для российской стороны. Для того, чтобы она пошла на мировую. Но скорее всего, они будут касаться гуманитарных вопросов".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

В ходе визита в Москву 11–13 октября 2021 года замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Он описал диалог с Нуланд как "обстоятельный и конструктивный", в частности стороны договорились продолжить взаимные консультации по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. По словам Козака, в ходе переговоров США подтвердили позицию о том, что без согласования будущих параметров автономии или особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен.

В МИД Украины опровергли информацию о переговорах Нуланд в Москве об особом статусе ОРДЛО.

В ОПУ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря в ходе телефонного разговора представил Байдену видение имплементации Минских договоренностей.

Теги: Россия, Украина, Джо Байден, Донбасс, граница, Джен Псаки, переговоры, Вашингтон, агрессия, боевики, конфликт, президент, ОРДЛО, брифинг, автономия, давление
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