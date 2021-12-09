США не могут давить на Украину для предоставления частичной автономии ОРДЛО – Арестович

Никто не может надавить на Украину, тем более США, которые поддерживают ее суверенность, отметил Арестович Фото: Алексей Арестович / Facebook

Как сообщало 9 декабря AP, представители американской администрации предположили, что США могут оказывать давление на Украину, чтобы добиться частичной автономии временно оккупированным РФ территориям Донбасса.

Как указал бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, речь может идти о контроле здравоохранения, полиции и школ. В то же время он заявил, что не видит, чтобы Вашингтон подталкивал Киев к шагам, "которые поставили бы под угрозу суверенитет Украины или способность национального правительства принимать решения".

"Никто не может надавить на Украину. Тем более американская сторона, которая постоянно подчеркивает и поддерживает суверенность нашего государства. И эта поддержка возрастает, – отреагировал Арестович. – Украина самостоятельно принимала и принимает решения по политическому урегулированию ситуации в отношении Донбасса. Максимум, в США могут рекомендовать, высказывать мнение, но не давить".

По словам Арестовича, проблема Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе заключается в возможности их разносторонней трактовки сторонами, исходя из интересов.

"Они очень неопределенно выписаны. Для этого и создана ТКГ, чтобы решать эти вопросы… Я так понимаю, [президент США Джо] Байден с [главой Кремля Владимиром] Путиным о чем-то договорился. И, возможно, там будут частичные послабления для российской стороны. Для того, чтобы она пошла на мировую. Но, скорее всего, они будут касаться гуманитарных вопросов, а не тех, которые могли бы в перспективе разрушить украинскую государственность", – резюмировал спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу.