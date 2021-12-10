Порошенко: Не Зеленскому утверждать, потерял я Донбасс или освободил

На просьбу журналиста прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Порошенко потерял Донбасс, а экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов – Крым, Порошенко сказал: "Через 20 дней уже 2022 год. И скоро уже три года, как я не президент".

Порошенко добавил, что за эти годы было несколько следственных комиссий, четыре генпрокурора расследовали это дело.

"Я хочу подчеркнуть. Не Зеленскому утверждать, потерял я Донбасс или освободил. Когда меня избрали президентом, весь украинский Донбасс был захвачен. Сразу после избрания я издал указ о контрнаступлении. И мы освободили – украинская армия и я как верховный главнокомандующий освободили две трети оккупированного Донбасса. Через мое сердце прошли и освобожденный Мариуполь, и освобожденный Лисичанск, и освобожденный Северодонецк, освобожденный Славянск, освобожденный Краматорск, освобожденная Константиновка, освобожденный Торецк... Какие пару соток освободил Зеленский за почти три года своей каденции? Этого не было. Наоборот, во время принятия позорного решения о так называемом разведении сил с политой кровью украинской земли были отведены украинские войска", – заявил экс-президент.