ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Порошенко – Зеленскому: Владимир Александрович, я вам – не Петя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко: Во всех странах от США до России разведка это те, кого носят на руках
Порошенко: Во всех странах – от США до России – разведка – это те, кого носят на руках
Фото: EPA

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко в эфире канала "Прямий" 27 ноября прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского об украинских разведчиках, сделанные им во время пресс-марафона 26 ноября.

Ведущие напомнили, что на пресс-марафоне Зеленский, отвечая на вопросы о бывшем руководителе Главного управления разведки Минобороны Украины Василии Бурбе и о спецоперации по задержанию российских наемников, назвал Порошенко "товарищем Петей".

"Владимир Александрович, я вам – не Петя. И прекратите, пожалуйста, эту практику невоспитанного человека. Я многое могу простить кому угодно. И как христианин, как верующий человек, и как воспитанный человек. Но то, что вчера господин Зеленский намолол, не может меня не огорчать. Не важно, как он меня назвал, я еще раз говорю: это отбросим. Но когда он элиту Вооруженных сил назвал авантюристами..." – сказал Порошенко.

Он напомнил, что основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс и болгарский журналист Христо Грозев заявили, что им "стыдно за пресс-конференцию Зеленского".

"И если Христо вчера по итогам пресс-конференции сказал, что ему стыдно за украинского президента, то, к сожалению, стыдно должно быть всем нам. Почему стыдно? Во всех странах – от США до России – разведка – это те, кого носят на руках. Почему? Потому, что их жизнь связана с тем, что пойди за линию фронта в условиях, когда до зубов вооруженная ФСБ контролирует каждый шаг, проведи ряд операций..." – сказал Порошенко.

По его словам, работу разведчиков нельзя смотивировать ничем, "кроме одного – любви к Украине".

"И вот людей, за плечами которых стоят блестящие операции, которые в свое время разрушили проект [президента РФ Владимира] Путина, господин Зеленский решился называть авантюристами. Это оскорбление для всех разведчиков. Более того, это оскорбление для всех воинов. Это значит, что он не понимает, не уважает и не любит украинскую армию. И, конечно, лучше бы он молчал", – сказал нардеп.

Контекст:

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом". Президент сказал, что Бурба приносил ему "какую-то информацию, что мы получили оперативную информацию, кто придумал формулу COVID [и что] даже есть формула вакцины".

"Он сказал мне и назвал эту страну. Эта оперативная информация есть, есть бумаги, мы даже можем передать их. Потому что мы их проверили. Он предложил мне передать эту информацию РФ или китайским коллегам. Это была операция под названием "Бурба". Я уверен, что [это] операция от товарища Пети", – заявил президент.

Также Зеленский прокомментировал операцию по задержанию российских наемников из частной военной компании "Вагнер", за которую в том числе отвечал Бурба. Президент Украины заявил, что, планируя использовать в ходе операции авиакомпанию Turkish Airlines, разведчик хотел втянуть страну в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Кроме этого, Зеленский заявлял, что Бурба и Порошенко "были по разные стороны на Майдане, а потом оказалось, что в одной команде". Также глава государства заявил, что "всем известно, что Бурба занимался "бизнесом" – получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал деньги".

Бурба в ответ Зеленскому заявил, что обижать военнослужащих – неправильно. Он назвал "странной" информацию, озвученную президентом о "формуле COVID-19". По поводу слов президента о торговле информацией бывший глава ГУР Минобороны намерен обратиться в суд.

Теги: Петр Порошенко, разведка, разведчики, Владимир Зеленский, Вагнер, спецоперация, Василий Бурба, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
"Мы старались, придумывали имена". Дмитрий Коляденко признался, что они с Билык хотели родить ребенка
"Мы старались, придумывали имена". Дмитрий Коляденко признался, что они с Билык хотели родить ребенка
  "Получаются очень мягкие и вкусные". Как приготовить булочки из гранатового пюре, взбитого с яйцами. Видео
  "Получаются очень мягкие и вкусные". Как приготовить булочки из гранатового пюре, взбитого с яйцами. Видео
"Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше". Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах
"Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше". Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (232013)
2
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (164439)
3
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (119446)
4
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (111016)
5
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (92239)
6
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (88462)
7
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (80059)
8
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа (61826)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS