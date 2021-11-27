ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Бурба – Зеленскому: Неправильно обижать военнослужащих, до 2019 года мы охраняли ваш сон после концертов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бурба (на фото) заявил, что оставляет "интересные слова" в свой адрес на совести президента
Бурба (на фото) заявил, что оставляет "интересные слова" в свой адрес на совести президента
Скриншот: Shuster online / YouTube

Бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил 26 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", что обижать военнослужащих – неправильно.

Так экс-глава ГУР отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского на пресс-марафоне 26 ноября, в ходе которого глава государства назвал Бурбу "авантюристом и аферистом"

"Интересные слова. Я оставлю это на вашей совести. [...] У меня много эмоций, но я постараюсь говорить безэмоционально, поддерживая честь офицера, и скажу вам, что вы должны быть примером общения с нами. Вооруженных сил 250 тыс. таких, как я. Неправильно обижать нас, военнослужащих, потому что – хочу напомнить – с 2019 года вы стали президентом, а до 2019 года мы охраняли ваш сон. Ваш четкий, хороший сон после концертов, после "Квартала". Мы охраняли, когда была война. Уважайте нас", – подчеркнул Бурба.

На пресс-марафоне Зеленский также прокомментировал операцию по захвату вагнеровцев, за которую в том числе отвечал Бурба. Президент Украины заявил, что, планируя использовать в ходе операции авиакомпанию Turkish Airlines, разведчик хотел втянуть страну в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Кроме того, Зеленский говорил, что во время Евромайдана экс-глава ГУР был "по разные стороны" с пятым президентом Петром Порошенко, а также что об операции о вагнеровцах не знали другие разведчики. Отвечая на слова Зеленского о Евромайдане, Бурба рассказал, что с 2014 года был на более чем 20 допросах, и никаких обвинений выдвинуто не было.

19 ноября Бурба, отвечая на вопрос о спецоперации по вагнеровцам, сказал: "Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси". Бурба добавил, что операция провалилась "благодаря людям, которые находятся в главных кабинетах" и которые "сливают и передают информацию врагу".

По словам экс-начальника ГУР, глава ОП Андрей Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании "Вагнер" поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем и продолжает получать роялти от деятельности студии.

Теги: концерт, разведчики, Владимир Зеленский, ВСУ, военнослужащий, ток-шоу, президент, студия Квартал 95, охрана, Василий Бурба, Свобода слова Савика Шустера, сон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
Приходько откровенно рассказала, как бы поступила, узнав, что у будущего ребенка есть пороки развития
Приходько откровенно рассказала, как бы поступила, узнав, что у будущего ребенка есть пороки развития
"Пил по несколько дней". Галкин рассказал, как пьяный Басков трижды не мог сесть на свой рейс
"Пил по несколько дней". Галкин рассказал, как пьяный Басков трижды не мог сесть на свой рейс
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (125834)
2
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (122485)
3
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (102013)
4
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (71639)
5
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (65692)
6
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (58754)
7
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео (44205)
8
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (38330)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS