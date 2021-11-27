Бурба назвал странной информацию Зеленского о "формуле COVID-19". Президент говорил, что ее приносил Бурба

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что Бурба приносил ему "формулу COVID-19" и предлагал передать эту информацию России или Китаю. "Бурба принес какую-то информацию, что мы получили оперативную информацию, кто придумал формулу COVID, [и что] даже есть формула вакцины. [...] Конечно, я передал все эти формулы медикам. Они сказали: "Это ноль. Это ноль", – рассказал глава государства.

"Что касается COVID-19, так называемой операции "Вакцина". Я впервые это слышу. Господин президент, это для меня странно. Единственное, что меня объединяет с COVID, – это то, что я вакцинирован, одной вакциной два раза", – объяснил Бурба во время ток-шоу Шустера.