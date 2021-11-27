"Соврали 100 500 раз". Богдан заявил, что Зеленский на пресс-марафоне говорил неправду, и привел примеры

"Меня вчера вспомнил в очень негативном контексте величайший лидер нации, который в течение интервью 74 раза напомнил обществу, что он верховный главнокомандующий и президент Украины. Однако такое высокое звание не позволяет вам, достопочтенный Владимир Олександрович, врать, потому что то, что вам можно было в "Квартал 95", не идет верховному главнокомандующему, президенту Украины, которого избрал народ Украины", – написал он.

Экс-глава ОП привел несколько примеров, на которые "вынужден ответить".

"Вы соврали, что я приводил к вам [главреда "Цензор.НЕТ"] Юрия Бутусова (его привел к вам покойный [адвокат] Сергей Нижний). Вы соврали, что [экс-генпрокурор] Рябошапка Руслан был адвокатом [бизнесмена Игоря] Коломойского (Руслан вообще никогда не был адвокатом, в этом случае адвокатом был я). Вы соврали, что генерал [Василий] Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана). Кроме этого, вы соврали еще 100 500 раз", – объяснил Богдан.

Он подчеркнул, что Зеленскому "не следовало этого делать".

Свой комментарий под постом Богдана оставил Рябошапка.

"При нас президента так не "накрывало". Не знаю, что и как ему [глава Офиса президента Андрей] Ермак делает, что у него крышу сорвало", – написал он.

Скриншот: Андрей Богдан / Facebook