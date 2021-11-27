Зеленского спросили, знает ли он о возвращении Татарову полномочий в ОП. Президент заявил об ошибке

Издание отмечает, что вопрос о Татарове задала на пресс-марафоне их журналистка Мария Жартовская.

"В декабре 2020 года [глава ОП] Андрей Ермак подписал распоряжение, которым лишил Татарова части полномочий из-за возможного конфликта интересов и по запросу общества. А теперь новость. Мы отправили запрос в ОП и узнали, что летом Татарову вернули все полномочия и теперь он отвечает за взаимодействие со всеми правоохранительными органами", – сказала журналистка.

Она спросила у главы государства, в курсе ли он такого решения и означает ли оно, что конфликта интересов больше нет.

"Получается, что да", – ответил Зеленский.

Он назвал "справедливым решением" снижение Татарову полномочий в "горячий момент", когда Татаров должен был доказать свою невиновность.

Президент также сказал относительно Татарова, что "там же дело закрыли". Жартовская заявила, что "дело не закрыто".

Позже, когда задающие вопросы сотрудники СМИ поменялись, Зеленский вернулся к вопросу Татарова. "Бабель" предполагает, что он уточнил информацию.

"Никаких полномочий Олегу Татарову по сотрудничеству с НАБУ, прокуратурой и СБУ не вернули. Важный момент, Мария Жартовская, поэтому мне кажется, что она ошиблась", – подчеркнул глава государства.